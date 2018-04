Pink Floyd anuncia relançamento em vinil do álbum ao vivo 'Pulse'

A banda britânica de rock progressivo Pink Floyd anunciou o relançamento em vinil do álbum Pulse, originalmente gravado em 1995 e principal registro de palco do grupo após a saída de seu ex-líder e baixista Roger Waters devido aos atritos com os demais integrantes.

Pulse foi gravado durante a turnê de divulgação de The Division Bell (1994), último disco de inéditas do grupo antes do retorno com quase todo instrumental The Endless River (2014).

O lançamento terá 4 LPs remasterizados, com direito às versões ao vivo das músicas do hit The Dark Side of the Moon (1973) na íntegra, além da faixa One of These Days, de um livreto de 52 páginas e dos originais em fitas cassete.

O box está em pré-venda por US$ 84,97, cerca de R$ 280. O anúncio surge mais de meio século após o início da carreira da banda, cujos membros originais já não estão mais ligados ao Pink Floyd (caso de Roger Waters, que lançou um álbum solo recentemente, e do baterista Nick Mason, que colabora eventualmente com o grupo) ou já morreram, como Syd Barrett e Rickard Right.

O membro mais ativo do Floyd vem sendo o guitarrista David Gilmour, que não fundou a banda mas completa, em 2018, 50 anos com o grupo.

Confira a lista de músicas:

LP1 - Lado A

Shine On You Crazy Diamond (Partes 1-5 e 7)

Astronomy Domine

What Do You Want From Me

LP1 - Lado B

Learning To Fly

Keep Talking

Coming Back To Life

LP2 - Lado A

Hey You

A Great Day For Freedom

Sorrow

LP2 - Lado B

High Hopes

Another Brick In The Wall (Part Two)

One of These Days

LP3 - Lado A - The Dark Side Of The Moon

Speak To Me

Breathe (In The Air)

On The Run

Time

LP3 - Lado B

The Great Gig In The Sky

Money

LP4 - Lado A

Us And Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

LP4 - Lado B

Wish You Were Here

Comfortably Numb

Run Like Hell