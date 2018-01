Quatro pedras

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

:::MUNDO REAL::: Esta ficção foi baseada nos seguintes fatos de 2014: Em janeiro, o prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) deu início ao programa Braços Abertos, que, em vez de reprimir, ofereceu emprego, moradia e tratamento médico aos viciados da cracolândia. Em dezembro, havia 513 dependentes no programa - 122 em tratamento voluntário contra dependência.

Um rapazola entra pela porta da frente. O outro contorna a casa e vai ao quintal dos fundos. O que entrou pela frente passa da sala à cozinha na ponta dos pés e surpreende a velha que está ao fogão, de avental.

- Oi vó!!

- Ai, que susto você me deu!

- Cê ta fritando o quê?

- Bolinho de arroz.

A velha retira os três bolinhos já tostados da frigideira, e põe a fritar outros três. Depois, pega com a mão nacos da massa e vai enrolando novos bolinhos.

- Você quer?

- Outro dia vó, hoje tô com pressa.

- Gustavinho, e a tevê que você levou para consertar?

- É que falta uma peça.

- Mas demora tanto assim?

- É vó...é que vem de São Paulo.

A velha não tira os olhos do fogão. O rapazola encosta-se na porta semiaberta que dá para ao quintal.

- Vó, acho que tô com um machucado na perna.

- A velha recolhe os três bolinhos da frigideira, fecha o bocal do gás e limpa as mãos no avental.

- Deixa ver, Gustavinho. Vamos pra sala que meus óculos estão lá.

O rapazola faz um sinal ao que está no quintal e segue a avó.

No quintal, o outro rapazola desatarraxa o bujão de gás, deita-o no chão e o vai rolando pela lateral da casa até o portão da frente.

Na sala, o rapazola, de pé, arregaça o lado direito da calça. Com o canto do olho fita pela janela a lateral da casa.

A velha coloca os óculos e se debruça.

- Não estou vendo nada, Gustavinho.

- Vai ver que já sarou.

A velha ergue-se.

- Brigado, vó, tô indo. Tchau.

O rapazola dá um beijinho na testa da velha e sai às pressas. Na rua ajuda o amigo com o botijão de gás. Cada um pega de um lado.

- Quanto você acha que vale?

- Já te disse, mesmo vazio dão 20 paus.

- Legal, dá pra quatro pedras.

JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR DA ECA-USP. NASCEU EM SÃO PAULO. AUTOR DE K - RELATO DE UMA BUSCA E VOCÊ VAI VOLTAR PRA MIM (COSAC NAIFY)