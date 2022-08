Ada Limón será a primeira mulher de origem latino-americana na Biblioteca do Congresso dos EUA

Ada Limón se tornará a primeira mulher de origem latino-americana na prestigiosa lista de poetas laureados nos Estados Unidos. Em 29 de setembro, ela recebe uma distinção da Biblioteca do Congresso.

"Para mim, a arte vem de dentro, como [Federico García] Lorca costumava dizer. Vem do meu duende [ou milagre, segundo Lorca]. Não é uma musa, nem uma inspiração. Minha poesia parte apenas de mim", diz Limón em entrevista à Efe.

Durante anos, Ada Limón pensou que teria um destino semelhante ao de seu avô, o escritor mexicano Francisco Limón. Ele nunca pensou que poderia viver de sua arte. O reconhecimento, mesmo tardio, chega com a disteinção à herdeira.

Ser uma poeta bem sucedida financeiramente já lhe parecia uma "dádiva da vida" e agora ser nomeada a "poeta laureada" dos Estados Unidos é "algo inimaginável, uma dádiva indescritível", diz Limón.

Com ela estarão seus ancestrais. Entre eles, o vovô Frank, para quem escreveu Heart on Fire.

Os Poetas Laureados recebem um salário anual e introduzem a temporada literária na Biblioteca do Congresso no início do outono. Quando Ada Limón tomar posse como a vigésima quarta poeta laureada da Biblioteca, ela lerá alguns de seus poemas no Coolidge Auditorium da instituição. Com ela estarão seus ancestrais. Entre eles, o vovô Frank, para quem escreveu Heart on Fire.

Embora considere que seu espanhol não é bom o suficiente para dar entrevistas ou escrever poesia, a artista sabe o efeito de ter sido alfabetizada no idioma. "Muitas vezes, a linguagem não é suficiente para expressar o que sentimos. E, nesses casos, quando procuro palavras para me expressar, encontro aqueles termos escorregadios que uma linguagem empresta da outra", disse.

Ada Limón cresceu em sua Califórnia natal e trabalhou como redatora de marketing em Nova York, até que o amor a trouxe para Kentucky. Lucas Marquardt, seu marido, é cinegrafista especializado em cavalos puro-sangue. Sua profissão fez com que o casal se mudasse para Lexington, no estado de Kentucky, considerado o epicentro da vida equina americana.

"A natureza é o catalisador de grande parte do meu trabalho e aqui é mais fácil fazer a conexão [com a natureza] do que em Nova York", reconhece. Limón tem seis livros de poesia. The Carrying, publicado em 2018, ganhou o National Book Critics Circle Award na categoria.

A escritora também apresenta o podcast The Slowdown, no qual compartilha o trabalho de outros poetas. Sua publicação mais recente, The Hurting Kind, escrita durante a pandemia, fala sobre como é ser uma poeta com raízes latinas nos EUA.