Artigos de George Steiner sobre música são reunidos em livro

Aos 90 anos, completados em 23 de abril último, George Steiner, um dos mais argutos críticos culturais, com mais de 40 livros publicados entre 1952 e 2011, observa uma dieta dupla para manter-se absolutamente lúcido e dono de sua prodigiosa capacidade de refletir criticamente não só sobre literatura (sua especialidade), mas sobre a arte e a cultura em geral: 1) toda semana pega ao acaso um novo texto e o traduz nas várias línguas que domina; e 2) escuta música. Com razão, afirma que “escutar” é completamente diferente de “ouvir”. Escutar é praticar uma escuta ativa, ou seja, concentrada apenas no ato de compartilhar a música com quem a produz – seja ao vivo, ou em concerto. Ouvir é fazer da música mero papel de parede sonoro enquanto nos dedicamos a outras atividades. Satie foi o primeiro a denunciar esta deformidade, hoje praticada de modo tão generalizado que não conseguimos mais “escutar” música. Só a ouvimos. A denúncia da banalidade da escuta musical hoje em dia é um dos motes que perpassam as 280 páginas de um livro surpreendente e precioso, Necesidad de Música, com 27 artigos, resenhas e conferências de Steiner, montado por Rafael Vargas Escalante para a editora mexicana Grano de Sal.

LEIA TAMBÉM > Ensaios de George Steiner falam sobre a importância dos livros

Mesmo perdendo progressivamente a visão, diz Steiner que tem na cabeça uma grande quantidade de textos e poderia tranquilamente viver com eles. “Mas se não pudesse escutar música (tenho uma surdez crescente), creio que não poderia sobreviver. Literalmente. Para mim, a música é algo sumamente importante e essencial!” Mais do que isso. “Necessito fisicamente de música todos os dias. Um dia sem música é um dia muito triste”. Em Errata: O Exame de uma Vida, livro de 1974, confessa sentir-se humilhado por não ter capacidade para cantar ou tocar um instrumento, por ter sofrido uma paralisia braquial obstétrica, afetando a rede nervosa que controla os movimentos e sensações do braço direito. Tentou, mas não conseguiu tocar piano nem violino. Na casa de seus pais, em Viena, um piano Broadwood do século 19 ocupava lugar de destaque. O instrumento pertencera à mulher de Darwin, que estudara neste piano com ninguém menos do que Chopin.

“A música consegue ‘tirar-me de mim mesmo’, ou, mais exatamente, oferece-me uma companhia melhor que a minha própria”. Steiner enfatiza o duplo prazer da escuta romântica, comportamento que se cristalizou na primeira metade do século 19, quando o anônimo espectador sentiu-se empoderado a ponto de dar vazão aos sentimentos subjetivos que a música lhe provocava.

Detalhe: ao mesmo tempo, também sentia-se irmanado com os demais espectadores, todos com atenção focada só e apenas na performance musical. Afinal, quando falamos da liberdade de nos perdermos numa experiência musical, isso acontece porque a música é capaz de ocupar totalmente a atenção do espectador/ouvinte, impedindo o acesso de “distrações acústicas rivais”, como acentua Robin Maconie em A Música como Conceito (Oxford University Press, 1991).

Mas atenção: esta é uma rara escuta romântica que está longe de textos superficiais. Ao contrário, Steiner combina o rigor da reflexão crítica com uma prosa saborosíssima em suas importantes contribuições para a mídia. E que mídia. Para a revista New Yorker, por exemplo, escreveu mais de 130 artigos encorpados por 30 anos, entre 1967 e 1997; antes disso, trabalhou na revista inglesa The Economist entre 1956 e 1960 (“quatro dos mais felizes anos de minha vida”). Na primeira, fez contraponto com o pianista e musicólogo Charles Rosen, que escreveu décadas na New York Review of Books. Os textos jornalísticos de Steiner e Rosen têm a qualidade de invenção que os torna permanentes.

O interesse em torno de Necesidad de Música cresce muito justamente porque Escalante não retirou trechos dedicados à música dos livros de Steiner com foco central em outros temas. Coletou ensaios, prólogos, artigos, notas e entrevistas dispersos em revistas, jornais, suplementos culturais e obras coletivas. Lidos na sequência, oferecem a exata medida da importância de uma imprensa musical responsável, crítica e militante. Mesmo que, como já se repetiu tantas vezes, escrever sobre música seja como enxugar gelo. Steiner cita um episódio de Robert Schumann para ilustrar esta dificuldade. O compositor tocou uma peça complicada para uma aluna, que lhe perguntou se ele poderia explicá-la. “Sim”, diz Schumann, e a tocou novamente.

Lúcido, Escalante esclarece no texto de apresentação que “a escrita sobre música (história, crítica, apreciação e educação musical) cria um público autêntico, conformado como tal não por imposição comercial, mas pelo gosto e interesse realmente compartilhados, por vínculos estéticos sólidos, que permite a um conjunto de pessoas identificar-se e assumir-se como uma coletividade, não como mera cifra de consumidores”.

Vivaldi e os barrocos do século 18, hoje tão populares, não deixam de ser muzak, como qualquer outro papel de parede sonoro que nos envolve enquanto teclamos os smartphones, jantamos ou trabalhamos. “Sublime”, é certo, mas muzak com certeza. Hoje “converteram-se em uma versão aristocrática do pianista de café”. Ironicamente, Steiner recomenda antídotos como o complexo quarteto opus 131 de Beethoven, de 1826, e um dos mais avançados e complexos, para o café da manhã; e a Paixão Segundo Mateus de Bach “a qualquer hora do dia”. E conclui: “A disseminação da música tende a produzir uma espécie de analfabetismo muito particular: o analfabetismo daqueles que ouvem música mas não a escutam”.

Nem todo mundo ouve Bach ou Beethoven. Mas é certo que não dá para ninguém – ninguém mesmo -- abrir mão da música. Simples assim. “Não há um só ser humano no planeta que não tenha uma ou outra relação com a música. A música, na forma de canto ou de execução instrumental, parece ser verdadeiramente universal. É a linguagem fundamental para comunicar sentimentos e significados. A maior parte da humanidade não lê livros, mas canta e dança”, escreve Steiner em outro livro precioso (Aqueles que Queimam Livros, Ayné, 2016).

Apreciador da música contemporânea mais experimental, a de Pierre Boulez e Elliott Carter, ele reconhece que “a distância entre uma obra radical e o ‘ouvido comum’ nunca foi maior”. Mas, ao mesmo tempo, “a música volta a ocupar os centros de energia comunicativa, de participação pública e privada, que havia perdido em grande parte depois do século 17”. Qual música? O pop que tudo uniformiza. “Um jeito de vestir, a atitude corporal, as referências comuns idiomáticas que distinguem e uniformizam a cultura juvenil desde Sunset Boulevard em Los Angeles até a King’s Road em Londres, e Vladivostock na Rússia – tudo isso é inseparável do ‘grande som’ do hot e do cool, do colorido e martelado pulso do pop”.

Cada nicho, como o pop, o jazz e a música clássica, tem seus “próprios sistemas de alfabetização” e consome a música como “produto industrializado”. E dá o exemplo da sua tribo, a do melômano clássico que também gosta de música do século 20 [ele escreve profeticamente em 1974]: “Ele pode escutar a Missa Solemnis (Beethoven,1923) no café da manhã e o trio de cordas de Schoenberg (1946) enquanto saboreia a sobremesa, depois do almoço”. Conclusão: “A fita cassette e o rádio do carro nos permitem criar ‘casulos de som’ em locais totalmente arbitrários, em entornos descontroladamente impróprios”. Hoje estas bizarrices se potencializaram infinitamente com a internet e o streaming.

Anota, entristecido, que o livro é solapado por uma “subatenção descontínua e totalmente passiva” quando você senta-se para ler e ao mesmo tempo finge que “ouve” música. Ora, é preciso escolher. E aí Steiner lamenta suspeitar que a maioria abandona o livro e fica com o disco. Porque a atitude de quem ouve é mais passiva. Conclui com algo que tem tudo a ver com o que vivemos no Brasil de hoje: “Estamos fartos das palavras, das mentiras e das crueldades que transmitem . A música até pode expressar mentiras, como a rainha da noite na Flauta Mágica ou o Mime de Wagner no Anel do Nibelungo, mas em si mesma ela não mente, nem falsifica, como pode fazê-lo a linguagem”.

Pá de cal: para ler, o leitor sério tem de se afastar dos outros, mas pode-se escutar música quando estamos com outras pessoas. “A experiência combina solidão e participação. Não é excludente.”

E a nós, pobres jornalistas e críticos musicais, Steiner recomenda que nos espelhemos simplesmente em Bernard Shaw e Berlioz, os melhores críticos musicais de todos os tempos. Entre os contemporâneos, elogia Charles Rosen: “É um escritor de prosa graciosa, que domina tanto a informalidade como o brio retórico. O rigor de sua demonstração técnica baseia-se, em singular grau, num vívido conhecimento da história cultural, do contexto social e intelectual da música ocidental”. Tudo isso aplica-se ao próprio Steiner e sua busca de rigor com prosa acessível no trato com a crítica literária. Um feito milagroso em seu caso -- porque ele confessa candidamente que não sabe ler partitura -- que habita esta preciosa antologia de seus escritos sobre música.

*JOÃO MARCOS COELHO É CRITICO MUSICAL E AUTOR DO LIVRO ‘PENSANDO AS MÚSICAS NO SÉCULO 21’ (EDITORA PERSPECTIVA)