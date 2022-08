Claudia Jaguaribe une natureza e asfalto

A fotógrafa Claudia Jaguaribe mora entre São Paulo e Rio de Janeiro. Já explorou em livros e exposições a singularidade de cada uma dessas capitais. Agora, com a exposição Quando eu vi a Flor do Asfalto, que a Galeria Marcelo Guarnieri abre neste sábado, 20, às 10 horas, Claudia revisita as duas mencionadas cidades e outras paisagens, como a do Parque Inhotim, em Minas, em séries de fotografias e ensaios realizados em anos anteriores. A série mais recente, Asphalt Flower (2022), virou livro, inédito, publicado pela editora francesa Éditions Bessard, cujo lançamento será realizado na abertura da mostra. Nele, a fotógrafa explora a ideia de paisagem como um jardim.

Nesse espaço onde homem e natureza se encontram, Claudia registra a integração simbiótica entre o asfalto e flores sobrepostas num trabalho em forma de frisa – um fotolivro em formato leporello, sanfonado.

As séries selecionadas para a mostra individual da fotógrafa justificam a escolha do leporello, em que a natureza é reinventada a partir de elementos reais. Essa paisagem é reconstruída em Asphalt Flower a partir da relação simbiótica entre o asfalto recortado em formas de plantas e as flores exuberantes que nascem dessa conjunção, de cores lisérgicas, saturadas, que contrastam com o cinzento da base asfáltica.

O livro todo forma uma única paisagem, retomando a ideia de um jardim imaginário desenvolvida na série homônima (Jardim Imaginário, 2019). A origem dessa paisagem em construção é outra série, Quando eu Vi, de 2008, que está igualmente na exposição da galeria Marcelo Guarnieri.

Outras séries que compõem a mostra são o ensaio poético Aba katu (2014), sobre as imagens da flora e fauna registradas pelos pintores viajantes no Brasil do século 19. O contraponto desse registro iconográfico figurativo é a série Confluência, de 2019, em que a fotógrafa caminha para a abstração e evidencia o processo de transformação da natureza por meio de imagens que sugerem uma metamorfose. São fotografias de rios como o Tocantins e o Solimões.

Ainda sobre a relação entre natureza e cultura, a série Jardim de Lina (2018) toca num ponto sensível que fala do amálgama entre natureza e arquitetura, tomando como exemplo a Casa de Vidro projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi, a mesma que assinou o projeto do Masp. Mais uma vez, o jardim híbrido é o mote de Claudia Jaguaribe, enfatizando a relação entre a paisagem externa e o interior da casa de vidro no Morumbi.

Serviço

Quando eu Vi a Flor do Asfalto

Exposição de Claudia Jaguaribe

Galeria Marcelo Guarnieri

Alameda Lorena, 1.835, tel. 3063-5410

2ª./6ª., 10h/19h; sábados, 10h/17h

Abertura hoje, dia 20, às 10h.

Até 24/9