Como fotos de nazistas festejando em Auschwitz deram origem a uma peça

Tudo começou com um álbum de fotos enviado ao Museu Memorial do Holocausto dos EUA em Washington, D.C. E, por acaso, um arquivista compreendeu seu extraordinário valor histórico. Eram fotos de oficiais nazistas, suas famílias e colegas bebendo, jantando e relaxando ao sol no campo de concentração e centro de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Os registros foram enviados para autenticação, o que levou mais um tempo, até ser feita uma análise acurada por especialistas.

Este álbum surpreendente, no entanto, também foi destinado aos palcos. As notícias das fotografias, adquiridas em 2006 pelo museu por meio da arquivista Rebecca Erbelding, são de um oficial da contra-inteligência aposentado na Virgínia. O álbum, quando veio à público, chamou a atenção de Moisés Kaufman, um diretor de teatro americano e filho de sobreviventes do Holocausto que imigraram para a Venezuela. Com a colega de longa data Amanda Gronich, ele começou a reformular a história por trás das fotos para montar uma peça de teatro.

O resultado é a peça Here There Are Blueberries, tendo sua estreia mundial em La Jolla Playhouse, no sul da Califórnia. Com 90 minutos e dirigida por Kaufman, o espetáculo apresenta oito atores em vários papéis e, centralmente, Elizabeth Stahlmann como Erbelding.

Imaginar como 116 instantâneos poderiam ser a fonte de algo mais dinâmico do que uma apresentação elaborada em PowerPoint foi o desafio enfrentado por Kaufman e Gronich quando embarcaram no projeto há vários anos. "Nunca pensei que escreveria uma peça sobre [o Holocausto]", disse Kaufman, acrescentando que seu pai, nascido na Romênia, passou a guerra escondido em um porão e buscou refúgio na Venezuela (em uma época que os Estados Unidos colocaram restrições sobre a imigração judaica).

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 É de fato um evento histórico sobre o qual mais se escreveu na história da literatura E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

"É de fato um evento histórico sobre o qual mais se escreveu na história da literatura", disse Kaufman. "Então a ideia de fazer algo sobre isso parecia redundante. Mas então me mostraram aquelas fotos, e algo realmente me tocou. Essas pessoas tomando sol ao lado de um campo de concentração, ou comendo mirtilos. Eu senti que este é um discurso que não foi abordado por completo. Como você come mirtilos e comemora ao lado de um campo de concentração?"

Assim, Kaufman e Gronich começaram a trabalhar na peça para o teatro, tornando as fotos mais do que meras projeções em um set e transformando-as essencialmente em quase personagens ao lado de seus parceiros tridimensionais. Às vezes, de acordo com o roteiro Here There Are Blueberries, a ação retratada em uma imagem é animada no palco: uma imagem de um acordeonista, por exemplo, é acompanhada por um acordeonista real, ou uma cena na natureza é realçada pelo sons que os sujeitos das fotografias teriam ouvido.

Na peça, o diálogo é retirado de entrevistas e outros registros. Para Blueberries, a investigação do museu sobre o álbum em si é a chave para a história. A peça conta como um doador anônimo o encontrou em uma lata de lixo no armário do porão de um apartamento abandonado em Frankfurt em 1946 e o guardou por décadas. Sua qualidade incomum residia em seus retratos monótonos da recreação dos oficiais em Auschwitz, o maior campo de extermínio dos nazistas, sinônimo mundial do genocídio. Erbelding e outros pesquisadores descobriram - através do processo fascinante que Blueberries desvenda - que o álbum pertencia ao Obersturmführer Karl Höcker, braço direito de Richard Baer, o último comandante de Auschwitz.

As fotos, tiradas ao longo de seis meses entre junho de 1944 e janeiro de 1945, são aparentemente mundanas: instantâneos, por exemplo, mostram o que parece ser uma viagem em família a um Campo (onde recebiam as famílias em dias de folga de suas tarefas assassinas). É claro que, conhecendo o contexto, você se debruça sobre eles com uma mistura de repulsa, perplexidade e angústia. Mas curiosidade, também.

Here There Are Blueberries - o título vem de uma das legendas de fotos manuscritas em alemão, "Hier gibt es Blaubeeren" - se esforça para explicar por que um álbum que não inclui fotos dos horrores . "Seis milhões de pessoas não se mataram. O Holocausto não aconteceu na voz passiva." diz Gronich, em entrevista ao Zoom com Kaufman.

"Então, como processamos esse material para que o público seja convidado e encontre conexão com ele?" O museu reconheceu as questões delicadas e vai contextualizar o conteúdo do álbum. "Uma das coisas que também queríamos deixar claro quando apresentamos o álbum ao público é que essas pessoas no álbum parecem normais", disse Erbelding, agora historiador do departamento de educação do museu. "Eles não parecem maus; eles estão sorrindo. Eles estão brincando com seus cães. Eles parecem se assemelhar a um vizinho que você tem. E, sim, os humanos têm essa capacidade."

Em uma conversa durante um ensaio na Califórnia, Erbelding refletiu sobre a experiência. "Acho que é uma peça muito profunda e, para mim, pessoalmente, vou processar as perguntas por um longo tempo. Processá-las de maneira diferente do resto do público". A maior surpresa veio após a apresentação, quando sua presença se tornou conhecida e os frequentadores do teatro a abordaram com histórias sobre sobreviventes do Holocausto em suas famílias, cujas cartas e lembranças ainda guardam.

O museu estaria interessado em incorporar outras narrativas? "Eu distribuí todos os meus cartões de visita", disse Erbelding. “Esperamos que as pessoas que viram o show pensem no que têm em seus armários – outras descobertas virão, como essa, que passou muito tempo dentro do armário"-