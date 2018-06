Compositora negra é redescoberta pelo cânone da música clássica

Micaela Baranello, The New York Times

Em novembro de 1943, a compositora Florence Price escreveu para Serge Koussevitzky, diretor de música da Orquestra Sinfônica de Boston, pedindo a ele que examinasse a possibilidade de executar suas partituras.

“Infelizmente, o trabalho de uma compositora feminina é preconcebido por muitos como ligeiro, fútil, sem profundidade, lógica e virilidade”, disse ela. “Some-se a isso a isso o problema da raça – eu tenho sangue negro nas minhas veias – e você entenderá algumas das dificuldades que alguém enfrenta em tal posição.”

Foi sua segunda carta para Koussevitzky; não há provas de que ele jamais tenha respondido.

Price (1887-1953) foi a primeira mulher negra a ter sua música interpretada por uma grande orquestra dos Estados Unidos, quando a Sinfônica de Chicago executou sua Sinfonia em Mi Menor em 1933. Ela era um membro proeminente da intelligentsia afro-americana, correspondia-se com W.E.B. Dubois e preparava-se para fazer a música para poemas de Langston Hughes e Paul Laurence Dunbar.

Mas, após a sua morte, Florence Price rapidamente desapareceu no fundo de um cânone dominado por homens brancos, e creditava-se que grande parte de seu trabalho havia sido perdido, até que uma coleção de manuscritos foi descoberta em 2009, no que era sua casa de verão nos arredores de Chicago. Entre as peças encontradas estavam seus dois concertos para violino, cuja primeira gravação foi lançada este mês pela Albany Records, com Er-Gene Kahng como solista e Ryan Cockerham conduzindo a Filarmônica de Janacek.

“Minha primeira impressão foi que essa era uma música linda e acessível”, disse Kahng em uma entrevista. Ela também fará uma apresentação ao vivo do Concerto para Violão n.º 2 com a Orquestra Filarmônica de Arkansas em Bentonville no dia 17 de fevereiro. Foi dedicado à violinista Minnie Cedargreen Jernberg, que o interpretou, uma década após a morte de Price, no concerto em sua homenagem em uma escola primária em Chicago chamada Price, mas nunca executado com uma orquestra. (Uma revelação: Kahng e eu somos colegas no departamento de música da Universidade do Arkansas).

Nascida em uma família de classe média na cidade de Little Rock, Arkansas – seu pai foi o primeiro dentista negro da cidade, e conta-se que o governador teria sido seu paciente em segredo –, Florence depois escreveu que viajou com sua mãe para Inglaterra e França quando tinha 5 anos. Ela era uma estrela quando participou do New England Conservatory, uma das raras estudantes particulares de composição do reitor da escola, o eminente compositor George Whitefield Chadwick.

Sua mãe, no entanto, insistiu para que ela ocultasse sua origem racial. Florence ocupou a prestigiosa posição final no recital de sua graduação, mas o programa a cita como sendo proveniente de Pueblo, no México.

Em 1893, o compositor Antonin Dvorak proclamou que uma música de arte americana deveria ser construída a partir de idiomas afro-americanos. O musicólogo Douglas Shadle afirmou que, ao mesmo tempo em que os compositores brancos adotaram com entusiasmo essa diretriz – sem dúvida, culminando com a Rhapsody in Blue de George Gershwin – muitos compositores afro-americanos em grande parte esquecidos também o fizeram, e muitas vezes opuseram-se ao que consideraram uma apropriação da parte dos brancos.

O preço foi, disse Shadle em uma entrevista, “realmente o ponto culminante do fluxo intelectual afro-americano que seguiu os passos de Dvorak”. Ela tornou-se conhecida por seus arranjos de spirituals; o grande contralto Marian Anderson encerrou seu concerto histórico de 1939 no Lincoln Memorial com o arranjo de Price de My Soul’s Been Anchored in the Lord.

Marquese Carter, doutorando da Universidade de Indiana que se especializa no trabalho de Price, disse em uma entrevista que Price “usa como ponto de referência os spirituals. Você pode não ouvir uma citação direta, mas você vai ouvi-la brincar com escala pentatônica, brincando com perguntas e respostas, algumas delas os pontos de referência que os estudiosos afro-americanos como Amiri Baraka apontaram como indicativos do discurso musical negro”.

“Florence Price é a representação, na música, do que significa ser um artista negro que vive dentro de um cânone branco e que tenta trabalhar dentro do domínio clássico”, acrescentou Carter. “Como nós, através disso, criamos um som que reflete nossa cultura, soa nossa experiência, soa nossas vidas encarnadas?”

Os concertos de violino trazem uma resposta. O primeiro, de 1939, às vezes parece um retrocesso, ecoando o famoso concerto de Tchaikovski para esse instrumento e demonstrando a total compreensão de Price da harmonia e orquestração do século 19. Mas o segundo, composto em um único movimento em 1952 e que durante muito tempo se pensou estar perdido, é, embora ainda altamente lírico, mais concentrado e harmonicamente aventureiro.

Escrevendo para um maestro nos anos 1940, Price descreveu “um acúmulo de centenas de manuscritos não publicados e não analisados”. Ela continuou a compor até sua morte; distante de sua tenacidade e defesa de sua própria música, seu legado estava preservado de forma incompleta e teve que ser reconstituído peça por peça. Mas ela também foi meticulosa, e os manuscritos que descobertos há nove anos, agora na biblioteca da Universidade da Arkansas com muitos de seus outros papéis, são na sua maior parte completos e facilmente interpretados. / Tradução de Claudia Bozzo