Contos de Liudmila Ulitskaia trazem prosa inconformista, mas jamais rancorosa

A literatura russa, de Pushkin a Brodsky uma das melhores do mundo, continua a todo vapor. Só no quesito “Liudmila” temos duas opções convidativas: a Petruvskaia (que roubou a cena na Flip 2018) e a Ulitskaia, autora do volume de contos Meninas, um dos melhores lançamentos de 2021 no Brasil.

Leia Também Livro de 1933 faz viagem surpreendente pelas artes da Rússia

Hoje com 78 anos, autora aclamada e intelectual pública, Ulitskaia vegetou décadas no limbo plúmbeo da sociedade soviética. Os pais dela eram judeus secularizados, ambos da área científica: a mãe bióloga e o pai, engenheiro. A futura escritora formou-se em Genética na Universidade de Moscou. Não era um campo fácil: Stalin vociferara que o darwinismo não passava de ciência burguesa, e promovera o picareta agrônomo Trofim Lyssenko e sua “biologia proletária”, desmascarada somente na década de 1970 como reles charlatanismo. Como desgraça pouca é bobagem, Liudmila foi demitida do Instituto de Genética por ler e distribuir “samizdat” (a literatura clandestina, muitas vezes copiada à mão, que driblava a censura da Cortina de Ferro).

Só com 40 anos Ulistakaia se dedicou plenamente à escrita. O primeiro passo foi como diretora do Teatro Hebraico de Moscou (hoje ela divide seu tempo entre Israel, a Rússia e a Itália). Na medida em que o conceito soviético de “nacionalidade” estava desvinculado da religião, Liudmila professou o cristianismo: ela e muitos outros identificavam-se cultural e etnicamente como judeus, e religiosamente como cristãos. Não era uma contradição (mais tarde ela rompeu com a Igreja Ortodoxa, cooptada por Putin).

Providencialmente, Ulistakaia atingiu a maturidade literária com a Perestroika e a Glasnost. Escreveu mais de 20 obras, traduzidas para 25 idiomas. Embolsou inúmeros prêmios internacionais de alto pedigree e foi a primeira mulher a ganhar o Booker Prize russo. Foi em 2001 com o romance O Caso Kukóstki, sobre um médico que ajudou milhares de russas a engravidar e a dar à luz, mas também a abortar (o aborto era proibido na URSS).

Já sob Putin (de quem é uma nêmesis), Liudmila virou uma voz de imensa autoridade moral, participando da Liga dos Escritores e sendo caluniada pelo Kremlin, em jornais oficiais como o “Izvestia” e até em outdoors nas avenidas de Moscou, em que a foto de Ulitskaia apareceu ao lado de dois roqueiros, um jornalista e outro escritor, sob a legenda: “Vendidos aos EUA”. Para sorte dela, Liudmila se tornou popular demais para lhe servirem chás indigestos.

Porém, se tem uma coisa que a obra de Ulitskaia não é, é panfletária. Sim, ela aborda tópicos tabus na URSS – o Gulag, o Holocausto, os judeus, a KGB, a ditadura stalinista. Contudo, essas alusões urdem o pano de fundo para as vidas privadas e cotidianas de personagens comuns, mas profundamente exuberantes e idiossincráticos. A ficção dela segue a mesma abordagem assumida pela Nobel bielo-russa Svetlana Aleksiévitch: “Agora, que o mundo mudou irrevogavelmente, essa nossa vida tornou-se interessante para todos – não importa como ela fosse, era a nossa vida. Procuro nos grãozinhos, nas migalhas da história do ‘socialismo doméstico e interior’, como ele vivia na alma humana.”

Assim, nos contos de Meninas Liudmila descreve uma caleidoscópica galeria de pré-adolescentes moscovitas das décadas de 1950 e 60, por vezes contrastada com a afetuosa senescência de avôs e bisavôs. Desfilam os nichos familiares, as brincadeiras possíveis, a primeira menstruação (em No dia 2 de Março Daquele Mesmo Ano, a protagonista tem seu primeiro período no dia da morte de Stalin, em 1953, nunca mencionado nominalmente), as perplexidades da infância acossada pela puberdade da iminente mulher.

O estilo é intimista e elegíaco, mas por vezes agridoce e bastante mordaz – mesmo às referências históricas e oblíquas ao totalitarismo (como a última farsa de Stalin, em 1952, quando acusou médicos judeus de um plano para assinar líderes soviéticos). No conto A Dádiva Prodigiosa, um moça sem braços obtém privilégios por bordar o retrato do Pai dos Povos com... os pés.

A prosa de Ulistakaia, se é inconformista, jamais é rancorosa, denotando o otimismo da esperança, da sabedoria humana e da paixão pela existência. Vira e mexe, como uma verve requintada: “Os fatos são os seguintes: primeiro nasceu Gayané, sem causar à mãe nenhum sofrimento acima do esperado. Quinze minutos depois, veio ao mundo Viktória, provocando duas grandes lacerações e muitos pequenos estragos nos portões sagrados, pelos quais é tão doce e fácil entrar, mas tão difícil e doloroso sair.”

Meninas é de leitura deliciosa e contém no mínimo uma obra-prima: Filhas de Outro, uma versão russa da machadiana DR icônica entre Bentinho e Capitu, com menos ambiguidade mas não inferior na voltagem dramática, só viável para quem conhece o espírito humano de cor e salteado: “Na juventude temera as mulheres, considerando-as seres baixos e depravados. Abrira exceção para a finada mãe e para a esposa. Mas agora sua fé em Margarita como uma criatura elevada e irrepreensível desmoronara de vez. Todas, todas, todas eram... E proferiu aquela palavra trivial, calva, rosada como vômito, com uma satisfação sádica e um sotaque inextinguível. Putas — essa era a palavra.”

Em sua recente biografia de W. G. Sebald, Carole Angier diz que o autor alemão aplicava “uma espécie de periscópio, para capturar da imobilidade subaquática de seus mundos um ângulo de visão desconcertante.” Ulistakaia faz mais ou menos o mesmo, porém substituindo o periscópio por um estetoscópio, que encosta ao desafinado coração humano.