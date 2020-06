Crítico Luiz Costa Lima relembra prisão durante a ditadura militar

Em fins de 1962, eu voltava da Europa, onde principiara a estudar literatura. No ano seguinte, comecei minha curtíssima carreira universitária no Recife. Mal completara um ano quando o golpe de 1964 me aposentou. Devo haver sido o benjamin do AI-1. Como nunca me filiara a algum partido, entendo que assim sucedera porque trabalhara com Paulo Freire, desde que o reitor instalara o Serviço de Extensão Cultural (SEC) da Universidade Federal de Pernambuco (então do Recife). Era nele que se preparava a equipe dos professores para seu sistema de alfabetização. Embora a situação política há anos estivesse turva, não se esperava, a menos para quem estivesse a par do golpe, um rápido desfecho.

Na noite antes de 1.º de abril, assistira a uma partida de futebol, entre o Palmeiras e o Náutico. Tomara um ônibus de volta. Ao passar em frente à Faculdade de Direito, espantou-me ver a praça ocupada por soldados, deitados, em posição de ataque. Ao chegar em casa, telefonei para o palácio do governo. Atendeu a irmã de Miguel Arraes. Narrei-lhe o que vira. Depois de consultar o governador, Violeta me respondeu que ele acabara de falar com Jango e tudo já estava tranquilo. Da escada, próxima de onde eu me encontrava, meu pai, engenheiro e proprietário de terras, retrucou que não era assim, que seria preferível eu tomar o carro e ir para a fazenda. Dormi preocupado e de manhã cedo fui para o SEC e daí para a praça do governo. Já estava cheia de gente. Como se murmurava que o palácio já estava ocupado, reuni-me a um grupo de amigos e alguém sugeriu que fôssemos para uma próxima cidade de interior, para começar a resistência. Fomos interrompidos por um líder conhecido, que havia participado da resistência aos nazistas, que nos perguntou que pretendíamos fazer. Ante nossa resposta, ele retrucou: nada disso, já para casa. Terá sido nosso anjo da guarda.

Ainda assim minha imaturidade se manifestava. Voltei para o SEC, que se encontrava aberto. Lá encontrei o romancista Gastão de Holanda. Carregamos até uma kombi da reitoria uma máquina de impressão – já não sei como se chamava – trouxemos papel bastante, dispensamos o motorista e seguimos para a casa de um amigo, que sabíamos fora da cidade. Creio que passamos parte da noite imprimindo folhetos de resistência, até ouvirmos no noticiário que o golpe estava dado, e as autoridades que haviam sido depostas presas ou fugidas. Como não ouvira o conselho do velho pai, só me restava voltar para casa.

A ansiedade de fazer alguma coisa era substituída pela espera que viessem me prender. Não sei por quantos dias durou a espera. Quando um carro do exército veio me apanhar já tinha preparado um pequeno pacote. Nunca cheguei a usá-lo porque me foi tomado no primeiro quartel a que me levaram. Por quantos passei e por quantos meses? Poucas coisas são deles relembradas. Elas eram de vários tipos: desde solitárias até as mais comuns, com vários presos ou com um comandante, como o do quartel de Olinda, respeitoso da integridade dos sob sua guarda. De imediato, recordo embora já se falasse da improvisação de diversas torturas, que não sofri nenhuma. Lembro de um dos primeiros dias. Como me tinham ensinado fazer situações semelhantes, procurava cumprir meus exercícios, quando notei uma sombra que parcialmente me cobria. Levantei o rosto e a interroguei. Tive como resposta que não bancasse o tonto; que o exercício – no caso, era um chamado de “marinheiro” – era válido caso se tivesse uma boa alimentação. Não o sendo, o melhor era economizar forças. Segunda lembrança: a única vez que minha prisão coincidiu com a de Paulo Freire foi em um quartel de Olinda. Recordo o dia em que me fora avisado que receberia uma visita. Não recordo porquê, no momento devido, isso já não era possível. Paulo e outros presos se encarregaram de diminuir para a visitante a sensação de que algo não iria bem. Não sei que êxito tiveram os saltos e macaquices que faziam à janela diante da qual o carro da visitante passaria, como se a cumprimentassem. Elimino outras poucas, igualmente triviais.

Meses passados, convencido de que não tinha mais nada a fazer no Recife, embarquei para o Rio. Tratava-se agora de sobrevivência. Provavelmente, por iniciativa de um antigo mestre do secundário, o futuro tradutor da Fenomenologia do Espírito, de Hegel, Paulo Menezes, recebi o telefonema de um padre, que se declarava diretor do Departamento de Sociologia da PUC (RJ). Ele me convidava para lá ensinar. (Há meses, eu era revisor da Editora Vozes, em Petrópolis). Como lhe manifestava minha surpresa porque nada sabia específico de sociologia, ele me respondeu que pusesse os pés na terra, porque se me indicasse para o Departamento de Letras, para o qual talvez me considerasse mais habilitado, pouco depois seria denunciado e posto para fora. Assim, minha retomada docente deu-se como professor de sociologia da comunicação de massa.

Era por certo um clima hostil, embora a convivência com uns poucos alunos restaurasse um tanto do clima que perdera. Fora deste contato, contudo, nada havia de animador. Lembro a propósito o encontro com um professor suíço (ou francês), em visita ao Rio, a quem fui apresentado pelo então conselheiro cultural da embaixada francesa. Ele se propusera me encontrar porque acreditara oportuno fazer-me saber do que ouvira ao estar com o reitor da PUC. Sendo interrogado quem conheceria ao menos de referência, o reitor teria se levantado e, dirigindo-se a seus arquivos, debruçou-se sobre uma de suas pastas e leu para ele. Com referência a mim, um aluno havia delatado que podia ser uma figura perigosa porque, pela maneira como costuma se expressar, não se percebe qual sua posição política.

Foi sob esta atmosfera de suspeita e delação, com um número mínimo de amigos, em que era difícil confiar-se em alguém que não fosse há muito conhecido, que me mantive até conseguir, por volta de 1973, doutorar-me pela USP, em teoria da literatura e literatura comparada. Ali, o embate não era com sombras e metralhadoras, conquanto pudesse ser não amistoso. Isso, no entanto, era um pequeno acidente pessoal a não impedir que a ditadura se mantivesse em pleno valor. Objetivamente, que diferença faria que eu fosse doutor e tivesse um salário melhorado na universidade em que ensinava se os cuidados com o que se dissesse ou fizesse tinham de se manter em nível elevado?

Entre finais de 1970 e ao longo da década seguinte, desenrolam-se acontecimentos decisivos para mim. Sua importância decorre de independerem da cena política. Nomeio em primeiro lugar o encontro ocasional com o romanista alemão Wolf Dieter Stempel, produto de sua conferência sobre os formalistas russos. Nossa conversa se desenrolou tão bem que ela me proporcionou uma bolsa do Serviço de intercâmbio cultural alemão (Daad), com alguns meses para conhecer o que se fazia em Konstanz. Aí, por sua vez, tive a oportunidade de conhecer Hans Ulrich Gumbrecht, em seu início de carreira. Cheio de iniciativas como sempre foi, Sepp Gumbrecht teve fôlego para idealizar os colóquios de Dubrovnik, cidade da então Iugoslávia, que me puseram em contato com vários colegas estrangeiros. Um deles, Wlad Godzich, então professor nos Estados Unidos, alertou-me para concurso que se abria na University of Minnesota. Havendo vencido, pensei, em fins de 1982, que podia me despedir de meu país. Na verdade, para mim apenas se abria um outro campo de experiência. A universidade americana que conheci estava aquém do que pensava. Comparada à nossa miséria política e apenas menor financeira, era por certo um oásis, longe contudo de ser o local em que cogitasse reservar a vida. Dois anos em seguida, renunciei à permanência (tenure) à que teria direito de pleitear e voltei para meu país. Pouco depois, o pesadelo de 31 anos se desfez. Ainda renunciei à permanência em Quebec e Berlim, e aqui tenho estado.

Nunca havia cogitado em passar minha experiência para o papel até constatar que, desde 2018, se armava um novo pesadelo. Em artigo de dezembro de 2018, o chamei de tsunami social. Será que a comunicação da experiência de alguém é passível de ajudar que seja desfeito?

