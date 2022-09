Entenda como as contradições fazem parte da natureza humana

Comecemos pela ficção, este espelho mais palatável quando estamos diante daquilo que reconhecemos de nosso no outro.

Eis um advogado, Jimmy McGill, habilidosíssimo no entendimento de leis e brechas, mas desleixado quanto ao campo das limitações e proibições. Em sua vida, “certo” e “errado” são réguas dispensáveis, substituídas por “possível” e “impossível”.

Jimmy é puro afeto desmedido, da doçura dirigida à sua companheira, Kim Wexler, ao insensível escárnio com que traça o destino de seu ex-colega Howard Hamlin. É incansavelmente zeloso com Kim, mas a envolve em situações previsivelmente trágicas. É meticuloso e estrategista em seus planos, mas não enxerga o potencial caótico de suas decisões. Na galeria humana que Vince Gilligan e Peter Gould constroem na brilhante série Better Call Saul, não há espaço para linearidade ou convenções. O pacto social está sempre submetido às explosões mais íntimas e imprevisíveis de seus personagens.

Ainda com o pé na ficção, o escritor norte-americano Phillip Roth experimentou, em vida e obra, os dissabores de retratar as fricções entre o que supomos ser e o que apresentamos, de fato, em nossa vivência. Por muitos é acusado de misoginia e também de ser um judeu antissemita por suas abordagens nada prestigiosas dos judeus. Enquadramentos estes que encobrem a complexidade de suas obras, como lembra a pesquisadora Isadora Sinay, e que recobrem as contradições – as de Roth e as nossas.

No caso do italiano Pier Paolo Pasolini, suas produções artísticas e posicionamentos pessoais chocavam alguns, mas ele era afeito a tudo que fosse relegado à margem. Não surpreende que tenha feito das próprias contradições um escudo que assegurasse sua humanização: “Vocês não poderão nunca debater as questões que me interessam como se eu fosse uma autoridade, exatamente pela presença das minhas contradições escandalosas”, escreve, em 1964, na crônica Quem pode se escandalizar*.

Arautos de nossas inconsistências, e por isso com reconhecimento tão incômodo, as contradições permitem acessar o inesperado de cada um e expõem a não coincidência do sujeito com as declarações que ele faz sobre si.

Elas rompem com a lógica aristotélica de que não pode haver uma afirmação e uma negação simultâneas. Se na tradição racionalista do pensamento ocidental o acesso à verdade se dá a partir da superação da contradição, ou seja, apenas uma das proposições pode ser verdadeira, no caminho pavimentado pelo inconsciente desde Freud, o contraditório não implica exclusão, mas, sim, coexistência.

Nessa outra lógica, inaugurada no fim do século 19 por uma sustentação de que o desconhecimento é que marca o humano, as contradições são porta-vozes de nossas verdades inaudíveis; aquelas que, por assombro ou desconforto, buscamos silenciar.

O próprio Freud, que, por meio da Psicanálise, teorizou a vida psíquica como um terreno conflituoso de tendências contraditórias, não escapou dos efeitos de sermos seres divididos. Na vida científica e pública, defendeu a diversidade e pluralidade da sexualidade enquanto cultivava ideais conservadores na esfera íntima. Advogou pela presença das mulheres na comunidade psicanalítica assim como as referenciou subjetivamente a partir de um modelo masculino. Antecipou a destruição humana a partir de nossa disposição à crueldade, mas se absteve de refletir sobre as chagas da escravidão e do racismo.

Ao indicar que algo destoa no discurso e na imagem, as contradições acabam trazendo à tona uma não correspondência com a intenção. É à imagem e semelhança de um ideal que construímos referenciais de vida e de conduta, mas falhamos miseravelmente em nossos projetos existenciais. Onde buscamos certeza e coerência, encontramos os abalos sísmicos da indeterminação de nossos desejos, falas e atitudes.

Na prática, as contradições nos deixam avessos às categorizações e identidades, à redução de nossas multiplicidades às conformidades dos recortes. Questionada sobre como poderia se definir, Audre Lorde recusou o essencialismo e abraçou o tumulto dissonante de suas oposições internas como fonte de inspiração e aprendizado.