Estante: Dos 'Cantos' de Leopardi a 'Salvatierra'

Literatura Italiana

Leopardi ganha nova tradução de ‘Cantos’, uma obra canônica essencial

Em seu tempo, o poeta italiano Giacomo Leopardi (1798-1837) foi objeto de absurda incompreensão, talvez pelo pessimismo do autor. Já os modernos (Ezra Pound) e contemporâneos (Beckett) o tinham como gênio. Seus Cantos podem ser lidos como um registro autobiográfico sincero, absolutamente original.

Título: Cantos

Autor: Giacomo Leopardi

Editora: 34

256 páginas. R$ 69.90

Literatura Argentina

História familiar contada por um dos melhores autores da Argentina​

Pedro Mairal não é só um dos melhores escritores argentinos, mas um autor de histórias comoventes como Salvatierra, a trajetória de um pintor que fica mudo após um acidente e que começa a pintar aos 20 anos. Após sua morte, os filhos encontram no galpão de sua casa três quilômetros de telas enroladas.

Título: Salvatierra

Autor: Pedro Mairal

Editora: Todavia

112 páginas. R$ 54,90 (e-book, R$ 39,90)

Literatura brasileira

O Brasil real e o país inventado em choque numa breve antologia poética

Corrupção, desvarios políticos e loucura social não são temas comuns na poesia, mas é exatamente a estranheza que guia essa antologia organizada por André Seffrin, que reúne 142 poemas, de Gregório de Mattos aos contemporâneos Paulo Henriques Britto e Angélica Freitas. Uma seleção poética para entender o Brasil.

Título: Revolta e protesto na poesia brasileira

Organizador: André Seffrin

Editora Nova Fronteira

272 páginas. R$ 39,90

Literatura sul-africana

Bichos ocupam o papel principal na fábula moral do Nobel J.M. Coetze

Bichos dominam o imaginário do escritor sul-africano J.M. Coetzee, Nobel de literatura de 2003. Nas sete narrativas de 'Contos Morais', o autor fala de uma escritora que cuida de gatos abandonados e de outra mulher que se sente ameaçada por um cão, usando sempre os bichos segundo a convenção de fábulas morais.

Título: Contos Morais

Autor: J.M. Coetze

Editora: Companhia das Letras

112 páginas. R$ 54,90 (e-book, R$ 34,90)

Literatura brasileira

Machado cronista tem sua produção reunida em box com três volumes​

Por quatro décadas o escritor Machado de Assis se dedicou à carreira de cronista. Todas as Crônicas é um luxuoso box com três livros, reúne mais de 600 textos produzidos entre 1859 e 1900 para veículos como Diário do Rio de Janeiro, Ilustração Brasileira,O Cruzeiro e, por último, Gazeta de Notícias.

Título: Todas as Crônicas

Autor: Machado de Assis

Editora: Nova Fronteira

1.504 págs. R$ 229,90 (e-book, R$129.99)