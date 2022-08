Estante: Da história da loucura aos bastidores da política brasileira

Viagem Atlântica

Autor: Ernst Jünger

Tradução: Marcos A. P. Ribeiro

136 páginas

Preço: R$ 41

Editora: Edusp

Autor de clássicos como Nos Penhascos de Mármore e Tempestades de Aço, o escritor, filósofo e ativista político alemão Ernst Jünger (1895-1998) visitou o Brasil em 1936, desembarcando em algumas cidades portuárias (Belém, Recife, Rio, Salvador e Santos). As impressões do autor sobre o país estão reunidas em Viagem Atlântica, a começar por um encontro no porto de Belém com um rapaz que lhe oferece uma cobra por três marcos, até Salvador, onde notou o paradoxo de um convento de franciscanos de “esplendor opressivo” e peso bizantino.

O Grande Desatino

Autor: Amitav Ghosh

Tradução: Renato Prelorentzou

216 páginas

Preço: R$ 65

Editora: Quina

Os ancestrais do escritor indiano Amitav Ghosh, como revela no livro O Grande Desatino, eram refugiados climáticos. Saíram de uma pequena aldeia às margens do rio Padma, onde hoje fica Bangladesh, quando ele inundou a cidade e desterrou seus parentes. Ghosh parte dessa história pessoal para discutir a crise climática atual sob uma perspectiva cultural única, defendendo que o superaquecimento global é, como na Ásia, consequência do consumo e políticas irresponsáveis.

*

Ideias em Confronto

Autor: Cecília Helena de Salles Oliveira

272 páginas

Preço: R$ 74,90 (e-book, R$ 48,90)

Editora: Todavia

No bicentenário da Independência não faltam livros para contestar a história oficial ensinada nas escolas. Ideias em Confronto faz crescer a lista com um ensaio da professora Cecília Helena de Salles Oliveira sobre os embates pelo poder na Independência do Brasil. A autora discorda da visão simplista da corte do Rio. A separação entre Brasil e Portugal, defende ela, decorreu de lutas travadas por grupos políticos não alinhados às elites, personagens ofuscados pela história e que ela resgata.

*

Manifesto - Sobre Nunca Desistir

Autor: Bernardine Evaristo

Tradução: Camila von Holdefer

232 páginas

Preço: R$ 69,90

Editora: Companhia das Letras

Autora do romance vencedor do Booker Prize em 2019, a inglesa Bernardine Evaristo, de origem nigeriana, conta, em Manifesto, os duros anos de juventude até criar a primeira companhia de teatro só com mulheres negras, em Londres. Nascida na capital inglesa em uma família birracial, filha de mãe inglesa e de pai nigeriano, Bernardine e seus sete irmãos foram vítimas de preconceito tanto na escola como na igreja que frequentavam. Seus dois primeiros livros não foram resenhados pelos jornais do país. Hoje é presidente da Royal Society of Literature.

*

Como a Loucura Mudou a História

Autor: Christophe Ferguson

344 páginas

Preço: R$ 48,80 (e-book, R$ 44,90)

Editora: Nova Fronteira

*

O psicólogo norte-americano Christopher J. Ferguson analisa em seu livro como a loucura moldou o mundo. Não é difícil imaginar que personagens ele escolheu para traçar o mapa da insanidade na história. O destino das sociedades se equilibra no limite entre a vitória e a ruína, a glória e a vergonha, diz Ferguson. Um governante, de Hitler a Putin, pode guiar a sociedade no caminho da grandeza ou da decadência. É difícil discordar ele.

O Futuro do Museu: 28 Diálogos

Autor: András Szántó

Tradução: Julia de Souza

400 páginas

Preço: R$ 76,00

Editora: Cobogó

O sociólogo húngaro András Szántó reuniu depoimentos de 28 diretores e curadores dos museus mais importantes do mundo (entre eles o MASP) para responder a algumas questões sobre qual é, hoje, o papel dessas instituições na sociedade. O Futuro do Museu analisa o impacto dos espaços na construção da cultura contemporânea e mostra mudanças que abarcam experimentação, pluralidade, gestão e filosofia.

*

Quando As Espécies se Encontram

Autora: Donna J. Haraway

416 páginas

R$ 99

Editora: UBU

Nos tempos em que o termo 'pai de pet' se espalha nas redes sociais, a bióloga e filósofa norte-americana Donna Haraway escreve um tratado sobre como é a relação entre os humanos e os animais. Haraway reflete sobre o apego entre os donos e seus cães, seu estudo mais conhecido, a interações com seres estranhos, como alguns tipos de fungos, à curiosa história da mosca tsé-tsé, poderoso inseto alado que leva consigo o vírus do 'sono descomunal'.

*

O Ovo da Serpente

Autora: Consuelo Dieguez

328 páginas

Editora: Companhia das Letras

R$ 99,90 ou R$ 44,90 (E-book)

A experiente repórter Consuelo Dieguez acompanha de perto as transformações na política brasileira. Seu novo livro, O Ovo da Serpente, analisa o fenômeno da consolidação de um grupo em ascensão: a Nova Direita. A repórter parte do acalorado ano de 2013, com as jornadas de junho, e elenca fatos decisivos que expõem a fúria de políticos nas redes sociais. Com a chegada da família Bolsonaro ao poder, ela faz ma análise meticulosa do cenário institucional atual.

*

rio pequeno

Autor: floresta

Editora: Fósforo e Luna Parque

Páginas: 80

R$ 74,90

Em seu novo livro Rio Pequeno, poeta e tradutor floresta dialoga com a ancestralidade, seus descendentes, fala de territórios (de Alagoas ao bairro do Rio Pequeno, em São Paulo, onde nasceu) e dos orixás. Do poema que escreveu para a avó Dona Rosa, o escritor retrata a resiliência da trabalhadora do campo e as marcas do tempo. Já em 'Um Poema Que Nunca Aconteceu', ele explora imagens fortes, como a cabeça de São João Batista. Potente.

*

Almanaque de Fran Lebowitz

Tradução: André Czarnobai

Editora Todavia

288 páginas

R$ 74,90 ou 49,90 (o E-book)

Fran Lebowitz se tornou uma personagem icônica da vida cultural na cidade de Nova York. Observadora dos costumes, a humorista tem seus ensaios publicados na imprensa reunidos em um divertido almanaque. O humor ácido é característica da prosa da mulher que não poupa famosos e anônimos de alfinetadas, odeia telefones celulares e foi próxima de artistas como Andy Warhol, fundador da revista Interview, publicação alternativa que se tornou referência no jornalismo e tinha Lebowitz como assídua colaboradora.