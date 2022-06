Estante: Da história dos livros à 'Seleta Erótica' de Mário de Andrade

Xico Sá sabe falar de futebol para além do esquema tático. Cronista esportivo experiente, ele elevou a categoria ao patamar rodriguiano, seus personagens têm sentimentos complexos, como o protagonista de A Falta. Durante uma partida, o leitor acompanha as angustias do atleta em turbilhão. Em tempo real.

A Falta

Leia Também Estante: Do Goethe libertador aos estudos de um francês sobre o tempo

Xico Sá

Tusquets

160 páginas R$ 47,90

*

Mário de Andrade considerava o sexo uma questão inquietante. E se vê na obra do autor, em segundo plano, essa riqueza da vida íntima contada. Em Seleta Erótica, um apanhado inédito de trechos, de cartas à literatura, os desejos, pulsões e obsessões do escritor revelam também seu lado homossexual.

Mário de Andrade - Seleta Erótica

Organização de Eliane Robert Moraes

Ubu

320 páginas R$ 99

*

Irene Vallejo se aprofundou na história do objeto livro e todas as experimentações que surgiram ao longo da história, desde tempos remotos, como a época em que o papiro era fundamental nas civilizações antigas. A historiadora atravessa séculos e faz uma importante reflexão até o mundo dos e-books.

Infinito em um Junco

Irene Vallejo

Intrínseca

496 páginas R$ 89,90 e R$ 62,90 (E-book)

*

Else Lasker-Schüler endereçou cartas que nunca chegaram ao marido e a um amigo do casal. Mas um destino melhor as aguardou, as missivas, que captaram a verve da Berlim do expressionismo alemão, foram publicadas na revista Der Sturm, entre 1911 e 1912. O posfácio de Juliana Perez é primoroso.

Meu Coração

Else Lasker-Schüler

Rua do Sabão

164 páginas R$ 46

*

Jennifer Ackerman estuda e escreve sobre pássaros há mais de 30 anos. Em A Inteligência das Aves, ela mostra a sofisticação de espécies, como os corvos, que presenteiam quem os ajuda. E afirma que existem várias espécies de aves com inteligência emocional impressionante, como papagaios cinzentos.

A Inteligência das Aves

Jennifer Ackerman

Fósforo

368 páginas R$ 89,90