Estante: Da prosa afiada de Nelson Rodrigues ao novo romance de Juliana Alves Cruz

Nelson Rodrigues de volta ao espelho em seleção editada por sua filha

No ano em que se comemoram os 110 anos de nascimento do autor de A Vida Como Ela é, sai uma antologia com textos de Nelson Rodrigues refletindo sobre a hipocrisia e a violência, temas presentes em sua obra teatral e nas crônicas publicadas na imprensa. A seleção foi feita pela filha de Nelson, Sonia Rodrigues.

Nelson Rodrigues por Ele Mesmo

Organização de Sonia Rodrigues

Editora Harper Collins

192 páginas R$ 54,90

*

Romance aborda herança colonial a partir de um quarto de empregada

No momento em que a sociedade discute o quartinho de empregada como um resquício colonial, Solitária traz o cômodo como cenário do novo romance de Eliana Alves Cruz. Nele, mãe e filha orbitam o cotidiano de uma família rica e não passam incólumes quando acontece um crime. Cruz é dona de uma prosa ágil.

Solitária

Eliana Alves Cruz

Companhia das Letras

168 páginas, R$ 54,90 / R$ 37,90 (E-book)

*

Personagem reflete sobre vida, amor e morte ao lado de um tartaruga

O romance parte do périplo de Murilo pelas ruas de Porto Alegre, enquanto tenta devolver uma tartaruga para a ex-moradora do apartamento para onde se mudou. Nessa caminhada, ele reflete sobre a solidão do homem moderno, carência, melancolia e a morte, temas caros para quem teve o coração partido.

Ela Se Chama Rodolfo

Juliana Alves Cruz

DBA editora

264 páginas / R$ 54,90

*

Darwin surge pop em livro nascido do podcast ‘Vinte Mil Léguas’

Sofia Nestrovski e Leda Cartum falam de ciência de uma maneira divertida e descomplicada no podcast ‘Vinte Mil Léguas’, sucesso que engata em mais uma temporada. Neste livro recém-lançado pela editora Fósforo em parceria com o Sesc, estão reunidos em texto os conteúdos tratados no programa da dupla.

As Vinte Mil Léguas de Charles Darwin

Sofia Nestrovski e Leda Cartum

Editora: Fósforo

112 páginas / R$ 46,00

*

Autor francês sabe, como no ditado, que toda família tem um lado disfuncional

Olivier Bourdeaut escreve sobre uma família francesa que orbita em torno da mãe. A excentricidade é o trunfo da narrativa ritmada pela faixa homônima de Nina Simone. Bourdeaut ambienta a atmosfera em tom de conto de fada, com doses de humor e acidez. A tradução é de Rosa Freire D’Aguiar.

Esperando Bojangles

Olivier Bourdeaut

Autêntica Contemporânea

128 páginas / R$ 52,90 / R$ 37,90 (E-book)