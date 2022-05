Estante: Da reedição de romance de Yukio Mishima aos contos do jornalista André de Oliveira

Livro de Mishima sobre marinheiro ganha nova tradução direta do japonês

Autor: Yukio Mishima

Editora: Estação Liberdade

176 páginas, R$ 56

Originalmente publicado em 1963, 'O Marinheiro Que Perdeu s Graças do Mar' ganha uma nova tradução do japonês por Jefferson José Teixeira. O marinheiro do título, Ryuji Tsukazaki, é tripulante do Rakuyo, navio cargueiro que o transporta ao porto de Santos. Ele se envolve com a mãe do adolescente Noboru, cujo hábito de espreitar pelas frestas acaba revelando mais sobre o marinheiro do que gostaria o garoto. Amargo é o sabor da glória, como conclui.

Jornalista André de Oliveira estreia na ficção com a seleta 'Lusco-Fusco'

Lusco-Fusco

André de Oliveira

Editora: Urutau

120 páginas, R$ 59

O lusco-fusco é uma atmosfera cultuada na literatura. Bem observou o jornalista e escritor André de Oliveira, que ambienta seus contos perturbadores inspirado nesse espírito. Da visceral história de abertura, ‘Temporão’, sobre paternidade, ao conto homônimo, que mostra algumas mazelas humanas.

Aventura tropical de Blaise Cendrars volta com capa de Tarsila do Amaral

Autor: Blaise Cendrars

Editora: 34

208 páginas, R$ 65

Edição bilíngue com projeto gráfico de Raul Loureiro, o ‘Diário de Bordo’ do poeta vanguardista francês Blaise Cendrars mistura episódios de sua viagem pelo Brasil, a convite do modernista Oswald de Andrade e Paulo Prado, e reflexões sobre a vida (e a sensualidade) nos trópicos. A edição vem acompanhada de Feuilles de Route I: Le Formose, publicado em Paris com capa de Tarsila do Amaral em 1924, ano em que desembarcou no vapor La Formose no porto de Santos, onde sua aventura tropical começou.

Discipulo de Paulo Henriques Britto vê a poesia com olhos de Baudelaire

Sair da Piscina

Autor: Victor Squella

Editora: Macondo

116 páginas, R$ 36

Uma variação enigmática dos desejos, catalogação dos prazeres da carne, uma ode ao simbolismo. Esses são alguns dos pontos emque Victor Squella toca em seu compêndio poético ‘Sair da Piscina’. O jogo com o erótico incorpora imagens singulares, como plantas de caules grossos até ostras que guardam pedras preciosas.

Novo volume da obra de Oswaldo de Camargo promove diálogo com 1960

30 Poemas de Um Negro Brasileiro

Autor: Oswaldo de Camargo

Editora: Companhia das Letras

120 páginas, R$ 54,90/R$ 37,90 (e-book)

O poeta e ativista do movimento negro Oswaldo de Camargo foi redescoberto nos últimos anos. Depois da publicação de seus contos em ‘O Carro do Êxito’, chega uma nova antologia de poemas do autor, ‘30 Poemas de Um Negro Brasileiro’, que faz referência a um volume lançado em 1961. Personalidade Instigante.