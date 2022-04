Estante: Das cores de Lucia Laguna ao romance do jornalista Roberto Pompeu de Toledo 

Artes Plásticas

Artista explora cores arrojadas ao retratar o subúrbio carioca

A professora de português Lucia Laguna resolveu trocar as palavras pelas imagens quando se aposentou e tem construído composições interessantes com cores arrojadas e abstrações florais. Influenciada por neoconcretistas como Lygia Pape, Laguna pinta os entornos do bairro da Rocha, no Rio de Janeiro, onde morou.

Lucia Laguna Organizador: Marcelo Campos

Editora: Cobogó

224 páginas

R$ 150,00

Jornalismo

Novo livro reconta trajetória de sátiras e críticas de ‘O Pasquim’

‘O Pasquim’ foi um verdadeiro bastião para as revistas alternativas que surgiram no Brasil depois da década de 1960. Criado por jornalistas e escritores (Tarso de Castro, Ziraldo, entre outros), o semanário satírico chegou a vender duzentos mil exemplares e foi um ferrenho crítico da ditadura militar no País.

Rato de Redação – História do Pasquim

Autor: Márcio Pinheiro

Editora: Matrix

192 páginas. R$ 44

Literatura Brasileira

Roberto Pompeu de Toledo escreve suas memórias a partir de objetos

Jornalista experiente, Roberto Pompeu de Toledo escreveu com paixão sobre uma São Paulo que não mais existe, em A Capital da Solidão, já neste Espelho e a Mesa, o autor volta para dentro de si explorando o cruzamento entre ficção e realidade por meio de objetos que lhe são caros. Toledo trabalhou anos no Grupo Estado.

O Espelho e a Mesa

Autor: Roberto Pompeu de Toledo

Editora: Objetiva

256 páginas. R$ 69,90 / R$ 39,90 (E-book)

História

Relatos de pessoas próximas a Hitler e Stalin são ponto de partida de obra

O historiador Laurence Rees é um especialista na 2ª Guerra Mundial e seu novo livro se debruça em dois personagens centrais do conflito, os tiranos Hitler, da Alemanha, e Stalin, líder da União Soviética. Embora rivais, Rees trabalha com relatos de antigos conhecidos dos ditadores e estabelece o elo entre eles.

Hitler e Stalin

Autor: Laurence Rees

Editora: Crítica

592 páginas. R$ 124,90

Literatura Haitiana

Romance de formação narra com delicadeza infância no Haiti

A pequena Claire, aos 7 anos, é entregue pelo pai a uma vendedora de tecidos para ter uma melhor educação. Neste baque em ficar longe da família, a infância da menina é retratada com toque de conto de fadas por Edwidge Danticat. A história lembra a infância de Xuela, protagonista de Jamaica Kincaid, uma inspiração.

Clara da Luz do Mar

Autora: Edwidge Danticat

Editora: Todavia

224 páginas. R$ 62,90 / R$ 39,90 (E-book)