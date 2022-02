Estante: Das crônicas de Luiz Ruffato ao calvário de Cristo no romance de Amélie Nothomb

Literatura Portuguesa

Ana Teresa Pereira dá sequência a mais uma Rebecca, heroína de Maurier

A protagonista de 'Rebecca, A Mulher Inesquecível’ ganha mais uma versão de sua história. Estrela do clássico de Hitchcock de 1940, a aristocrata foi criada pela escritora Daphne du Maurier, ganhou sequência de Susan Hill e agora volta no romance de Ana Teresa Pereira com novas tintas para representar o arquétipo inglês.

O Verão Selvagem dos Teus Olhos

Autora: Ana Teresa Pereira

Editora: Todavia

112 páginas. R$ 54.90 / R$ 34,90 (E-book)

*

Crônica Brasileira

Luiz Ruffato segue tradição da crônica lírica de Minas em nova antologia

Ruffato é especialista em “mangomancia”, a habilidade de adivinhar quando chove por observar as mangueiras. Um viajante sentimental, com obras traduzidas em vários países; romancista premiado por ‘Eles Eram Muitos Cavalos’ e um cronista de mão leve e prosa fina, como se vê nesta nova seleta.

Ninguém em Casa

Maralto

Luiz Ruffato

136 páginas. R$ 39,90

*

Literatura Belga

Momentos finais do calvário de Cristo ganham descrições psicológicas

Prolífica, a escritora belga Amélie Nothomb afirma que ‘Sede’ é o romance de sua vida. Ao representar os últimos momentos de Cristo antes da condenação que o martirizou, os pensamentos do filho de Deus, suas angústias e reflexões sobre medo da morte, são descritos pelo olhar contemporâneo. Para refletir.

Sede

Autora: Amélie Nothomb

Editora: Tusquets

128 páginas. R$ 38,90 / R$ 31,99 (E-book)

*

Literatura Brasileira

Assassinatos em série descortinam trama passada em cidade do interior

O sociólogo Reginaldo Prandi é um especialista em investigar raízes e arquétipos. Em seu novo romance, ‘Motivos e Razões Para Matar e Morrer’, vê-se como a violência rompe com o mito da cidade pacata de interior e expõe hipocrisias. Com elementos do suspense policial, como em seu livro ‘Morte Nos Búzios’.

Motivos e Razões Para Matar e Morrer

Autor: Reginaldo Prandi

Editora: Companhia das Letras

334 páginas. R$ 74,90 / R$ 34,90 (E-book)

*

Teoria Literária

Em novo estudo, a índia Iracema volta e ganha contornos poéticos

Poeta e professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Fernando Paixão realiza um estudo sobre a composição poética do romance ‘Iracema’, de José de Alencar. Ao colocar o ritmo em primeiro plano, a análise da obra ganha vivacidade ao jogar luz nos símbolos que cercam a ‘virgem dos lábios de mel’ desde o século 19.

Iracema, Uma Poética do Ritmo

Autor: Fernando Paixão

Editora: Fino Traço

124 páginas. R$ 55