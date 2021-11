Estante: de conselhos para escritores a biografia de Roberto Marinho, veja seleção de livros

De uma importante biografia a contos clássicos, de um romance em versos a conselhos para jovens escritores, confira algumas dicas de lançamentos literários que não podem passar em branco.

Roberto Marinho - Eugênio Bucci (Companhia das Letras)

Um perfil do magnata da imprensa, Roberto Marinho, de Eugênio Bucci, não se limita a contar a trajetória do jornalista, mas a montar um quebra-cabeças para explicar como o poderoso empresário guardou dentro de si, como um espelho, a imagem de um boneco pintado por Pancetti, como signo de um trauma infantil.

Correio Literário - Wislawa Szymborska (Âyiné)

A escritora polonesa Wislawa Symborska (1923-2012), prêmio Nobel de 1996, assinoupor algum tempo uma coluna no semanário Vida Literária, em que respondia cartas de aspirantes a autor. Com humor e bastante objetiva, parecia até ofensiva nas respostas, mas nunca desencorajava seus leitores. Nem estimulava.

O Lobo e Outros Contos - Herman Hesse (Todavia)

O Lobo e Outros Contos reúne 20 pequenas narrativas do Nobel Hermann Hesse, selecionadas pelo especialista em sua obra Volker Michels, que optou por apresentar esses contos na ordem em que foram escritos, para mostrar sua evolução. Esses textos foram escritos entre 1903 e 1948 e (como O Lobo e Meditação) são comoventes.

Prazer e Mudança - Frank Kermode (Unesp)

Sir Frank Kermode (1919-2010) fez uma série de palestras em Berkeley, propondo uma discussão sobre o cânone, que, para ele, tem de ser visto com desconfiança. Shakespeare entra na conversa na segunda palestra, mas o que ele discute com prazer são as mudanças no cânone, que refletem nossas próprias mudanças.

Autobiografia do Vermelho - Anne Carson (Editora 34)

A canadense Anne Carson tem formação clássica, dá dá aulas de grego e coleciona prêmios literários. Em Autobiografia do Vermelho ela recria os fragmentos da Gerioneida de Estesícoro em prosa, contando uma nova história do relacionamento entre o menino Gerião e o poderoso Héracles. Épico.