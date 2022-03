Estante: De Macunaíma ao romance perdido de Hemingway

Literatura brasileira

Seleção de contos flerta com surreal ao mostrar as faces da solidão

Fenômenos inexplicáveis rondam os protagonistas de Oito Contos Enjaulados, estreia do escritor Anderson Estevan no conto. Do homenzinho dançarino que atormenta um tradutor perturbado ao homem peixe que vai ao cinema, Estevan faz incursão ao surrealismo e cria tipos insólitos que enfrentam solidão.

Oito Contos Enjaulados

Autor: Anderson Estevan

Editora: Confraria do Vento

116 páginas. R$ 49

*

‘Macunaíma’ ganha reedição luxuosa com textos sobre o romance

Obra prima de Mário de Andrade, Macunaíma foi lançado em 1928 e, desde então, dezenas de edições comemorativas resgatam o ‘herói sem nenhum caráter’. Eternizado no cinema por Grande Otelo, o personagem é símbolo da visão do escritor a respeito da cultura brasileira. O volume traz ilustrações de Camile Sproesser.

Macunaíma

Autor: Mário de Andrade

Editora Antofágica

352 páginas. R$ 89,90

*

Literatura norte-americana

Obra póstuma de Ernest Hemingway é relançada com ensaios analíticos

Romance lançado após a morte do escritor de O Velho e o Mar, O Jardim do Éden conta a história de um jovem casal que se apaixona pela mesma mulher. Na história, David Bourne é um escritor em busca de inspiração para o próximo livro e se entrega ao trânsito entre as aparências na alta sociedade e o triângulo amoroso.

O Jardim do Éden

Autora: Ernest Hemingway

Editora: Bertrand Brasil

322 páginas. R$ 69,90

*

Lieratura italiana

Manifesto poético de Cesare Pavese recria a Itália dos anos 1930

Os olhos acurados por trás dos óculos redondos de aro metálico observavam os mínimos detalhes das ruas de Piemonte na década de 1930. Lá, Cesare Pavese escreveu sobre o cotidiano dos trabalhadores do campo, comerciantes e do povo que batalhava duro para ganhar o pão. Das cenas, nasceu poesia.

Trabalhar Cansa

Autor: Cesare Pavese

Editora: Companhia das Letras

384 páginas. R$ 74,90 / R$ 39,90 (E-book)

*

Filosofia

Quatro filósofas são protagonistas em perfil biográfico de Eilenberger

Contemporâneas, Simone Weil, Hannah Arendt, Ayn Rand e Simone de Beauvoir abriram caminhos para a emancipação feminina e para a conquista dos direitos das mulheres no início do século 20. Suas histórias são contadas levando em consideração eventos sociais que explodiam na época.

As Visionárias

Autor: Wolfram Eilenberger

Editora: Todavia