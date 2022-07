Estante: Do autor que virou gari à genialidade de Natalia Ginzburg

As impressões do mundo de Natalia Ginzburg ganham uma bela edição

Reunião de textos publicados entre 1968 e 1970 no jornal La Stampa pela grande autora italiana, entre eles críticas ao cineasta Marco Ferreri, que classifica de “tedioso”, e o impacto que lhe causou a leitura de Cem Anos de Solidão, de García Márquez. Corajosa, ela revela como foi sua breve psicanálise e sua relação com o pai.

Não me Pergunte Jamais

Autor: Natalia Ginzburg

Editora: Âyiné

250 páginas.

*

Uma antologia com 41 textos do maior poeta da língua russa, Púchkin

A narrativa em versos O Cavaleiro de Bronze (1833) é publicada integralmente pela primeira vez no Brasil, tratando, entre outros temas, do mito da construção de São Petersburgo e de seu criador, Pedro o Grande. Os outros poemas traduzidos por Felipe Franco Munhoz oscilam entre o lirismo e a ironia, exalando muita sensualidade.

O Cavaleiro de Bronze

Aleksándr Púchkin

Editora: Kalinka

216 páginas.

*

Marcas da guerra na autobiografia nada precoce de Haruki Murakami

Numa tarde de verão, o escritor Haruki Murakami, então uma criança, acompanhou o pai no ato de abandonar uma gata à beira-mar, na praia de Koroen. Mas ela, mais esperta, chegou antes à casa e a família a adotou. No livro, esse episódio e a destruição de sua cidade por bombardeios americanos são os mais marcantes.

Abandonar um Gato

Autor: Haruki Murakami

Editora Alfaguara

112 páginas.

*

Um thriller sobre o sonho americano por uma escritora e psicóloga de Israel

Romance psicológico sobre a relação entre pais e filhos, Outro Lugar, da escritora israelense Ayelet Gundar-Goshen, conta a vida de uma família no Vale do Silício, onde o marido é alto executivo de uma empresa de tecnologia. O sonho americano acaba quando o filho, bom aluno, é acusado de matar um colega numa festa.

Outro Lugar

Autora: Ayelet Gundar-Goshen

Editora Todavia

288 páginas. R$ 79,90 (e-book, R$ 49,90)

*

Quando um autor vira gari em Praga para sobreviver à censura soviética

Censurado pelo regime comunista e com o passaporte confiscado, um escritor é obrigado a se empregar como gari nas ruas de Praga. Romance maior do escritor checo, que completou 91 anos em 2021 e viveu duas décadas sem publicar desde a censura decretada pela ocupação soviética, em 1968, que acabou com a primavera de Praga.

Amor e Lixo

Ivan Klíma

Editora Carambaia

256 páginas. R$ 95,90