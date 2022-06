Estante: Do Goethe libertador aos estudos de um francês sobre o tempo

GOETHE, O LIBERTADOR

Goethe nos desorienta porque sua ideia de vida é biológica. Ele pensa sua vida sob a imagem de uma planta, afirma o filósofo espanhol Ortega y Gasset em Goethe, O Libertador, coletânea de ensaios em que compara o autor a seu Fausto — daí o erotismo tardio presente em sua obra poética.

Autor: José Ortega y Gasset

Editora Iluminuras

120 páginas, R$49

A LOUCURA DE HÖLDERLIN

Giorgio Agambem não escreve uma biografia do poeta alemão Hölderlin no livro da editora Âyiné, mas uma crônica sobre a sua insanidade. Em A Loucura de Hölderlin, ele se fixa na segunda metade de sua vida.

Autor: Giorgio Agambem

Editora Ayiné

368 páginas, R$84

A IDEIA DO TEMPO

Inédito no Brasil, o livro A Ideia do Tempo (Unesp) traz o conteúdo do curso ministrado pelo filósofo Henri Bergson no Collège de France, entre 1901 e 1902. Bergson é o filósofo da memória, da intuição. No curso, ele explora a ideia do tempo recorrendo à teoria kantiana e suas antinomias. Um desafio intelectual que vale enfrentar.

Autor: Henri Bergson

Editora UNESP

320 páginas, R$98

BIOY CASARES: OBRAS COMPLETAS

Terceiro volume das obras completas do escritor argentino Adolfo Bioy Casares, o livro (Biblioteca Azul) reúne pela primeira vez textos escritos entre 1972 e 1999, entre eles um sobre o Brasil (1991).

Autor: Adolfo Bioy Casares

Editora: Biblioteca Azul

952 páginas, R$96

O DIÁRIO DE UM LOUCO

Lu Xun (1881-1936) é considerado o mais importante escritor chinês do século 20. Crítico sobre os costumes chineses, ele emite opiniões polêmicas tanto no conto que dá título ao volume como em A Verdadeira História de Ah Q, em que analisa a China como um país de servos dominados por escravos.

Autor: Lu Xun

Editora Carambaia

568 páginas R$ 169,90, R$ 119,90 (e-book)