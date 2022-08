Estante: Do livro escrito por um sobrevivente da bomba atômica as contos de Margaret Atwood

Por dentro da mente de um sobrevivente da Bomba atômica de Hiroshima

Um dos sobreviventes da bomba nuclear que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima, Tamiki Hara (1905-1951) ganhou expressão durante os anos 1960 com a difusão do Genbaku Bungaku (literatura da bomba atômica) e virou uma leitura essencial para os que protestavam contra o fim da guerra nuclear. Flores de Verão traz relatos da vida pós-trauma e das marcas que o ataque deixou na população e na história do País. O prêmio Nobel de literatura Kenzaburo Oe foi um dos responsáveis pela divulgação de Hara no ocidente. A obra chega ao Brasil em tradução direto do japonês por Jefferson José Teixeira. Intrigante.

FLORES DE VERÃO

TAMIKI HARA

EDITORA: TINTA DA CHINA BRASIL

136 PÁGINAS

R$ 55,00

Billy Wilder retratou a derradeira da democracia em uma Berlim cultural

Umas das curiosidades que impressionam é imaginar que o diretor de Se Meu Apartamento Falasse, clássico musical de 1960, com Jack Lemmon e Shirley MacLaine, foi jornalista. Em Billy Wilder: Um Repórter em Tempos Loucos estão reportagens que captam a efervescência da Berlim de 1920, na então República de Weimar, com todo o clima de libertação, progresso e criatividade cultural. Wilder retratou a festa até os últimos momentos, quando o nazismo eclodiu e a europa desembocou em tempos sombrios – o escritor se exilou nos EUA, onde fez carreira.

BILLY WILDER: UM REPÓRTER EM TEMPOS LOUCOS

ORG. DE NOAH ISENBERG

EDITORA: DBA

236 PÁGINAS

R$ 64,90 ou R$ 34,90, o e-book

Margaret Atwood cria personagens movidos pelo rancor nos contos de ‘Colchão de Pedra’

Depois do sucesso de O Conto da Aia, a literatura da canadense Margaret Atwood vem sendo difundida do Brasil com uma série de edições recentes. Uma delas, a coletânea de contos Colchão de Pedra, traz personagens movidos pelo rancor e pela vingança. No conto homônimo que dá nome ao volume, a viúva Verna trama contra um homem que lhe prejudicou no passado, Atwood sabe construir uma atmosfera minuciosa e cruel. Aliás, a história da mulher será adaptada para o cinema, com Julianne Moore (Magnólia, A Single Man) no papel principal.

COLCHÃO DE PEDRA: NOVE CONTOS PERVERSOS

MARGARET ATWOOD

EDITORA: ROCCO

304 PÁGINAS

R$ 64,90

Romance imagina um Mário de Andrade assumidamente gay

No centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, um romance recria a correspondência do escritor paulista Mário de Andrade, famoso missivista. São cartas fictícias endereçadas a personagens conhecidos, como o poeta Carlos Drummond de Andrade, em que Mário expõe sua vida particular, (tratada em segundo plano sua obra). Embora insinue a homossexualidade em trabalhos menos conhecidos, como no conto Frederico Paciência, em Contos Novos, Alexandre Rabelo faz justiça e cria um personagem franco em relação a suas questões. Seu título, Miss Macunaíma, faz referência a um artigo satírico de Oswald de Andrade, que comparou Mário a uma socialite. Divertido.

MISS MACUNAÍMA

ALEXANDRE RABELO

EDITORA RECORD

240 PÁGINAS

R$ 69,90

‘Noite no Paraíso’ e o sucesso tardio de Lucia Berlin

Foi com a coletânea de contos Manual da Faxineira que a escritora Lucia Berlin (1936-2004) foi reconhecida, mas só após a sua morte. Berlin dominava o gênero. Em vida, ainda que não tenha estourado no meio editorial, ela publicou pequenas peças em revistas especializadas, como a Esquire. Neste Noite no Paraíso, o leitor encontra, mais uma vez, uma autora que fala das aparências e trata da vida mundana, independente do contexto, partindo de experiência pessoal, como o drama do alcoolismo.

NOITE NO PARAÍSO

LUCIA BERLIN

ED. COMPANHIA DAS LETRAS

304 PÁGINAS

R# 74,90 ou R$ 39,90, o E-book