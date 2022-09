Estante: Do policial 'Diorama' ao estudo sobre cansaço e trabalho

La Musica e La Musisca 2

Autor: Marguerite Duras

Editora: Temporal

256 páginas. R$ 74

Duas peças da francesa Marguerite Duras, La Musica e La Musica 2, são lançadas num mesmo volume pela Temporal, sobre o reencontro num hotel de um casal separado. O amor, diz Duras, tem variações como numa peça musical. Essa analogia musical desafia tradutores de Duras, mas não a brasileira Ângela Leite Lopes. (Antonio Gonçalves Filho)

*

Diorama

Carol Bensimon

Editora: Cia. das Letras

288 páginas. R$ 69,90 (e-book, R$ 39,90)

O romance Diorama tem uma estrutura cinematográfica, o que pode facilitar sua transposição para a tela. O enredo policial também ajuda. Inspirada no assassinato de um deputado em 1988, em Porto Alegre, Carol Bensimon aborda a violência de uma região machista e as tensas relações familiares dos envolvidos. (A.G.F)

*

A outra Independência: Pernambuco

Autor: Evaldo Cabral de Melo

Editora Todavia

288 páginas. R$ 94,90 (e-book, R$ 54,90)

A grande agitação política entre 1817 e 1824, que culminou com a revolta pernambucana, é analisada pelo diplomata e acadêmico Evaldo Cabral de Melo com muita propriedade, opondo-se à história oficial, que insiste em colocar D. Pedro I como protagonista da Independência. Não é bem assim, contesta o mestre pernambucano. (A.G.F)

*

Um Rio Chamado Atlântico

Autor: Alberto da Costa e Silva

Editora Ediouro

368 páginas. R$ 69

Unidos pela culinária, às vezes pela língua e outras pela cultura visual, Brasil e África ficaram mais distantes depois que os ingleses penetraram no continente. Costa e Silva analisa, em Um Rio Chamado Atlântico, como um oceano vira rio (metafórico) com a proximidade entre costumes de Luanda e do Brasil, mais que Portugal. (A.G.F)

*

Cartas da Terra

Autor: Mark Twain

Editora Iluminuras

128 páginas. R$ 65

Já no século 19, o americano Mark Twain (1835-1910), muito antes de Salman Rushdie, provocou religiosos com um livro agora publicado no Brasil, Cartas da Terra, híbrido entre ficção e ensaio. Nele, Satã, exilado na Terra, escreve onze epístolas (os versos satânicos de Twain) contra os dogmas bíblicos. (A.G.F)

*

A Viagem de Goethe ao Brasil

Organização de Sylk Schneider

Nave Editora

256 páginas

R$ 50,00

Quando atuou em cargos públicos em Weimar, o escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe incentivou e realizou pesquisas em diversas áreas (Teoria das Cores, o mais conhecido) e foi um aficionado botânico. Neste volume organizado por Sylk Schneider, A Viagem de Goethe ao Brasil, estão reunidas as gravuras do poeta e cartas trocadas com viajantes, entre eles Von Martius, que estiveram no Brasil para documentar a natureza exuberante do século 19. (Matheus Lopes Quirino)

*

A Polpa do Enigma que e Habita é A Mesma que me Ultrapassa

Diego Rebouças

7 Letras

112 páginas

R$ 46,00

O roteirista e escritor Diego Rebouças trata com intimidade temas grandes, como o Big Bang, e explica o beabá dos casais, num poema sobre a cama. Na antologia A Polpa do Enigma que e Habita é A Mesma que me Ultrapassa (7 Letras), o autor trabalha com imagens muitas vezes conhecidas, como o entardecer (em ‘Gestação’), a chegada do inverno, no poema homônimo, e a contemplação da vida a partir de cenas do passado, como em ‘Telégrafo’. (M.L.Q)

*

Moby Dick

Herman Melville

Antofágica

752 páginas

R$ 179,90

O clássico Moby Dick ganha uma edição arrojada com projeto gráfico de Giovanna Cianelli e pinturas da artista gaúcha Letícia Lopes. O romance de Herman Melville sobre a monstruosa baleia, na tradução de Rogério Galindo, tem apresentação de Luiz Ruffato e, no posfácio, textos de Rita Pessoa, Vinicius Duarte Figueira e Caetano W. Galindo. Um volume que faz juz à lendária edição da Cosac & Naify. (M.L.Q)

*

O Trabalho no Século 21

Domenico De Masi

Sextante

928 páginas

R$ 99,90

O nome do filósofo italiano Domenico De Masi voltou à roda com discussões importantes sobre como fica o trabalho no mundo pós-pandemia. Essa discussão em torno do ócio e da força de trabalho guia seu novo livro, O Trabalho no Século 21, em que ele faz uma crítica à morte da criatividade em um esquema pós-industrial. São quase mil páginas de décadas de estudos sobre o mercado e as relações trabalhistas. (M.L.Q)

*

O Irmão Mais Velho

Daniel Mella

Autêntica Contemporânea

168 páginas

R$ 54,90

O luto balisa o romance do escritor uruguaio Daniel Mella. O Irmão Mais Velho investiga o impacto de uma perda repentina na vida de uma família, quando o irmão de Dani morre eletrocutado por um raio. A fatalidade fará o protagonista refletir sobre afetos em meio ao caos e, nesse processo, as mesquinharias do cotidiano ganham protagonismo e mostram humanidade demasiada. (M.L.Q)