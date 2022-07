Estante: Dos bastidores de 'Maus' ao novo romance de Mariana Salomão Carrara

Literatura norte-americana

Bastidores da HQ ‘Maus’ revelados em edição de luxo com material extra

METAMAUS

ART SPIEGELMAN

QUADRINHOS NA CIA.

356 PÁGINAS / R$ 259,90

‘Maus’ se tornou um quadrinho épico por retratar a saga do pai de Spiegelman, Vladek, nos campos de concentração na Polônia. No quadrinho, judeus são ratos, alemães, gatos, poloneses, porcos. Uma maneira de contar a barbárie ilustrada, agora aprofundada em ‘Metamaus’, com textos de apoio, entrevistas inéditas e fôlego.

*

Literatura brasileira

Romance capta quando o luto se torna personagem da vida pós-trauma

NÃO FOSSEM AS SÍLABAS DE SÁBADO

MARIANA SALOMÃO CARRARA

TODAVIA

168 PÁGINAS - R$ 62,90 / R$ 39,90 (E-book) Mariana Salomão Carrara sabe captar a essência da dor. Em sua prosa, a casa da recém viúva Ana é descrita como um lugar carregado. Tudo ali lembra André, morto em um trágico acidente, e esse processo de ruminação é trabalhado na medida do fluxo de pensamento da personagem, com muita intensidade. Intrigante.

*

Literatura portuguesa

O guia espiritual do poeta Pedro Eiras chega ao Brasil em edição ilustrada

REGRAS PARA DIRECÇÃO DO ESPÍRITO

PEDRO EIRAS, COM ILUSTRAÇÕES DE PEDRO PROENÇA

MACONDO

92 PÁGINAS / R$ 46

Mallarmé, Descartes e Schrödinger surgem como bem-humorados guias para o leitor no novo livro de Pedro Eiras. Publicado em Portugal originalmente como um baralho de cartas, o posfácio de André Capilé esclarece a escolha pelo livro: “Se tudo existe para acabar em um livro, reorientar o formato não desabona a leitura”.

*

Literatura japonesa

Prêmio Nobel traz o tempo como protagonista de seu 'Beleza e Tristeza'

BELEZA E TRISTEZA

Autor: YASSUNARI KAWABATA

ESTAÇÃO LIBERDADE

288 PÁGINAS R$ 63

Yasunari Kawabata incorporou os ensinamentos do neossensorialismo em sua literatura. Colocou o lirismo impressionista das emoções em primeiro plano em suas obras, como neste Beleza e Tristeza, em que uma prosa imagética constrói figuras quase surreais, os artistas do romance, tamanho apreço pela estética que perseguiu em vida.

*

Literatura grega

Teatro completo de Eurípides ganha edição bilíngue com comentários

TEATRO COMPLETO 1

EURÍPIDES

EDITORA 34

384 PÁGINAS - R$ 86

Foi o dramaturgo grego Eurípides (nascido por volta de 480 antes de Cristo) que escreveu sobre Ciclope, monstro da mitologia grega, em um drama satírico, e o popularizou. Neste volume, o leitor encontra a peça, além das traduções das tragédias Alceste e Medeia, clássicos da literatura universal até os dias de hoje.