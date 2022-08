Estante: Leonardo Boff reúne lendas dos povos ancestrais a um lançamento de Lévi-Strauss

DO MEL ÀS CINZAS

Autor: Claude Lévi-Strauss

Editora: Zahar

584 págs., R$ 159,90

Simultaneamente ao lançamento de Somos Todos Canibais pela Editora 34, a Editora Zahar publica Do Mel às Cinzas, segundo livro das Mitológicas, obra máxima de Lévi-Strauss. Publicado originalmente em 1967, o livro aborda o tema do mel nas sociedades indígenas da Américas do Sul e a América do Norte. O antropólogo analisa na obra o duplo significado do mel nas sociedades ameríndias, o alimentar e o sexual. (A.G.F)

METÁFORAS DA TRADUÇÃO

Autora: Dirce Waltrick do Amarante

Editora: Iluminuras

132 págs., R$ 65

Toda tradução sempre tem um elemento de acaso, defende a escritora e tradutora Dirce Waltrick do Amarante em Metáforas da Tradução, que a Editora Iluminuras lança, revelando como o caminho da arbitrariedade não é desprezado na hora de traduzir. Mas é preciso conhecimento para fazer isso: Metáforas da Tradução é um estudo profundo sobre a atividade que ela escolheu como tradutora de Edward Lear e estudiosa da obra de Joyce. (A.G.F)

A PROMESSA

Autor: Damon Galgut

Editora Record

308 págs., R$ 69,90

Vencedor do Booker Prize de 2021, A Promessa, de Damon Galgut fala de uma família de Pretoria, na África do Sul, no fim dos anos 1980. Na fazenda, uma mulher, em seu leito de morte, faz o marido prometer que vai transferir para a empregada a propriedade da casa. Na década seguinte, em 1995, com Mandela na presidência, os filhos se reúnem para o enterro do patriarca e têm de lidar com sentimentos ambíguos. (A.G.F)

O GRANDE DEUS PÃ,

Autor: Arthur Machen

Editora: Todavia

102 págs., R$ 54,90 (e-book, R$ 34,90)

Clássico do terror, ‘O Grande Deus Pã’ foi lido por gerações de autores, inclusive por Stephen King, que assumiu a influência de Machen. No livro, um cientista faz uma cirurgia cerebral numa mulher para que ela tenha uma experiência no mundo espiritual e veja o deus Pã do título. A cirurgia fracassa e a mulher enlouquece. Ponto alto do terror gótico, o livro levou Guillermo del Toro a realizar um filme baseado no livro, O Labirinto do Fauno. (A.G.F)

MULHERES

Autor: Osamu Dazai

Editora: Estação Liberdade

272 págs., R$ 68

Mulheres tem a força de outro romance popular de Osamu Dazai, Declínio de um Homem, lançado há sete anos pela mesma editora, sucesso de vendas e adaptado para mangás. Já Mulheres é um livro protofeminista. Nesta coletânea de 14 contos em forma de monólogos, as narradoras falam de suas dores em meio à tragédia da 2ª Guerra. Osamu Dazai era alcoólatra e se matou aos 39 anos. (A.G.F)

O CASAMENTOS ENTRE O CÉU E A TERRA: CONTOS DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

Autor: Leonardo Boff

Editora: Planeta

240 págs, R$ 56,90

Nesta antologia, Leonardo Boff adapta e conta lendas dos povos originários do Brasil, além de reunir material antropológico didático, com textos sobre as tradições ancestrais na cultura do País e a importância da preservação da linguagem e das terras indígenas. Prefácio de Daniel Munduruku e ilustrações de Daniela Ramos. (M.L.Q)

UMA PEQUENA HISTÓRIA DOS QUADRINHOS

Autor: Rogério Campos

Editora: Veneta e Sesc

160 páginas. R$ 54,90

Rogério Campos oferece recortes da história das histórias em quadrinhos. Ele volta a clássicos editados nos últimos anos, como as sagas Vida à Deriva, de Yoshihiro Tatsumi, e Berlim, de Jason Luthes, produzidas durante décadas. O foco é o impacto social da HQ, com Bacilieri, Crumb, Shiko, Quintanilha e D’ Salete. (M.L.Q)

SOB OS TEMPOS DO EQUINÓCIO

Autor: Eduardo Góes Neves

Editora: Edusp e Ubu

224 páginas. R$ 70,00

Em Sob os Tempos do Equinócio: Oito Mil Anos de História na Amazônia Central, Eduardo Góes Neves conta a história de uma Amazônia ainda desconhecida: o território que aqui existia antes da chegada dos portugueses. Seu trabalho leva em conta pesquisas arqueológicas sobre povos indígenas das terras baixas, os precursores. (M.L.Q)

FIM DE VERÃO

Autor: Paulo Henriques Britto

Editora: Companhia das Letras

112 páginas. R$ 46

Quando o verão acaba, dando lugar ao outono, Paulo Henriques Britto capta o exato momento do crepúsculo e transforma essa atmosfera em estado de espírito. Seus versos captam essa melancolia fugidia dos finais das tardes. Vacas magras, fotogramas e figuras esquálidas surgem, sobretudo, elegantes. Visceral. (M.L.Q)

O JARDIM DE REINHARDT

Autor: Mark Haber

Editora: DBA

160 páginas. R$ 59,90

O monólogo delirante de Mark Haber dá a volta ao mundo em um único parágrafo. A ousadia é o caminho encontrado por seu romance O Jardim de Reinhardt, que conta os trabalhos do idealista Jacov Reinhardt. O personagem pretende escrever um tratado sobre a melancolia, essa epidemia que se alastra pela literatura. (M.L.Q)