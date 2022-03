Estante: Sobre a nova edição do inglês William Golding ao drama espanhol de Elena Medel

Literatura Brasileira

‘Sismógrafo’ é um potente romance de estreia sobre a iniciação amorosa

No romance de Leonardo Piana, o espaço é determinante para expor as tensões do protagonista com a sexualidade e a descoberta do amor. Ambientado em Andradas (MG), o autor rebobina os conflitos a partir de episódios de tensão entre garotos e pelo sabor das descobertas, como sua história com Tomás.

Sismógrafo

Autor: Leonardo Piana

Editora: Macondo

250 páginas. R$ 41,60

*

Literatura Espanhola

Quando a força da mulher espanhola se torna símbolo de um romance

Alícia é uma mulher preocupada, como Maria, e elas têm razão: contar as moedas é algo desesperador. Neste romance de Elena Medel, a falta é o fio condutor. Não há espaço para se resignar, só há luta. Em diferentes épocas, as protagonistas enfrentam o peso do machismo e a sociedade encafifada com costumes e o sexo.

As Maravilhas

Autora: Elena Medel

Editora: Todavia

191 páginas. R$ 64,90/ R$ 44,90 (E-book)

*

Literatura Inglesa

Veia epistolar de William Golding guia romance em alto mar

O romancista inglês William Golding (1911-1993), é geralmente lembrado por O Senhor das Moscas, mas em Ritos de Passagem se vê o prazer do autor em se debruçar nos dilemas da juventude. O Nobel faz um diário de bordo confessional e aponta as agruras de um oficial inspirado em sua fase na Marinha Britânica.

Ritos de Passagem

Autor: William Golding

Editora Alfaguara

216 páginas. R$ 69,90/ R$ 39,90 (E-book)

*

Literatura Grega

Platão escreveu obra sobre relação entre Alcibíades e Sócrates

Conhecido por comandar as tropas gregas no Mar Egeu, e tê-lo reconquistado, Alcibíades foi um político que teve vários êxitos, entre eles o apreço pela reflexão e o homem, rara qualidade hoje. O grego é retratado ao lado de Sócrates no diálogo, filósofo que foi uma de suas referências, tendo Alcebíades sido seu protetor.

Alcibíades I

Autor: Platão

Editora: Penguin/Companhia das Letras

296 páginas. R$ 39,90/ R$ 27,90 (E-book)

*

Literatura Italiana

Romantismo pela ótica de um gigante da crítica cultural é reeditado

Isaiah Berlin (1909 - 1997) escreveu um tratado sobre o romantismo referência nos estudos culturais. Professor de Oxford, Berlin analisa as idiossincrasias do movimento que fervilhou a Europa na época da Byron, Blake, entre outros, e reflete sobre o fim do iluminismo e suas consequências para os românticos.

As Raízes do Romantismo

Autor: Isaiah Berlin

Editora: Fósforo

248 páginas. R$ 74,90/ R$ 54,90 (E-book)