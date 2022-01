Estante: Uma antologia de Leonardo Fróes a biografia fantástica de Saramago

Literatura Búlgara

Radicado no Brasil, Ilko Minev conta os sofrimentos de uma jovem cabocla

A Filha dos Rios, do escritor búlgaro Ilko Minev, parte dos percalços de uma jovem cabocla em um seringal. Pano de fundo do romance, a região norte do Brasil, em meados do século 20, foi um importante polo comercial que atraiu imigrantes estrangeiros. Essa convergência de identidades é a marca do escritor em sua literatura.

Serviço

A Filha dos Rios

Autor: Ilko Minev

Editora: Buzz

190 páginas.

R$ 44,90

*

Literatura Portuguesa

Romance parte de biografia fantástica do romancista José Saramago

No centenário do Nobel José Saramago, José Luís Peixoto imagina uma biografia para o autor de Ensaio Sobre a Cegueira. Finalista do prêmio Oceanos de 2020, Peixoto dá vida a um jovem escritor encarregado de colocar no papel a vida de um farol para contemporâneos do seu país, como Afonso Reis Cabral.

Autoiografia

José Luís Peixoto

Editora: Companhia das Letras

272 páginas. R$ 69,90 / R$ 39,90 (E-book)

*

Poesia Brasileira

Antologia traz obra poética do veterano tradutor e poeta Leonardo Fróes

Leonardo Fróes é dono de uma poesia repleta de frescor. Ao falar com propriedade do mundo vegetal, o tradutor de clássicos, como Virgínia Woolf, foi precursor no jornalismo ambiental no Brasil, popularizando a botânica entre seus leitores durante anos que atuou na imprensa. Mudou-se para o campo, sua inspiração.

Poesia Reunida

Leonardo Fróes

Editora: 34

424 páginas.

R$ 84,00

*

Ciência

Os Números Não Mentem é antídoto ideal contra ideias preconcebidas

71 pequenas “crônicas das ciências exatas”, Vaclav Smil aproxima temas universais como o consumo de energia, a sustentabilidade, a dignidade alimentar. Ele demonstra com clareza desde o porquê a dieta mediterrânea está em decadência aos imbróglios da energia nuclear de um jeito cientificamente saboroso.

Os Números Não Mentem

Autor: Vaclav Smil

Editora Intrínseca

400 páginas. R$ 69,90 / R$ 46,90 (E-book)

*

Literatura Brasileira

Nelson Rodrigues e o mito da moral e bons costumes da sociedade carioca

Publicado como folhetim no extinto O Jornal, Escravas do Amor é escrito por Suzana Flag, pseudônimo do autor, que mergulha na vida vertiginosa de mulheres do subúrbio carioca. Pernambucano, Nelson Rodrigues desaguou sua obra na imprensa no início do século 20 e ousou ao expor as hipocrisias e pecados da sociedade.

Escravas do Amor

Autor: Nelson Rodrigues

Editora: Harper Collins

528 páginas. R$ 64,90