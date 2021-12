Estante: Da história do Blues aos ensaios sobre o crítico Davi Arrigucci Jr.

Foi um bom ano para Ana Martins Marques. Em 2021, além de lançar Risque Esta Palavra, a Companhia das Letras resgatou seu livro de estreia, A Vida Submarina, um tesouro escondido do leitor há anos, muito elogiado pela crítica. E por falar em tesouros, a Estação Liberdade reeditou o clássico Afirma Pereira, do italiano Antonio Tabucchi. O livro também estava sumido das gôndolas de livrarias há um bom tempo, chegando a ser publicado em edição luxuosa pela Cosac & Naïfy. Com o fim da editora de Charles Cosac, o título foi adquirido em 2020 pela Estação Liberdade, que publicou uma edição especial junto ao clube literário de assinaturas TAG.

Foi a edição mais elogiada daquele ano, pelo esmero no projeto gráfico, com azulejos portugueses simulando pinturas de limão siciliano, um easter-egg do livro. A tradução, claro, só podia ser de Roberta Barni. Um luxo. Ainda na Estante do Aliás, o leitor confere a divertida história do Blues, contada por Robert Crumb, Davi Arrigucci Jr. lido por três escritores experientes em sua obra e outra anti-heroína Ottessa Moshfegh, com seu humor infalível.

A Vida Submarina

Ana Martins Marques

144 páginas

Companhia das Letras

R$ 44,90 (livro) R$ 29,90 (e-book)

Publicado em 2009 pela editora Scriptum, agora reeditado pela Companhia das Letras, A Vida Submarina é o compêndio poético de estreia de Ana Martins Marques. Nele, a poeta explora a ambígua relação dos mineiros com o mar, um tema que está presente nos escritos dos melhores poetas do estado, como Cacaso e Paulo Mendes Campos. A autora de O Livro das Semelhanças mostra também seu olhar aguçado para vida interior, explorando pequenos objetos, como xícaras.

Afirma Pereira

Antonio Tabucchi

160 páginas

Estação Liberdade

R$ 52,00 (livro)

Pereira, o experiente repórter do Lisboa, contrata o jovem Monteiro Rossi para ajudá-lo na página de literatura. Na trama, os dois vão precisar enfrentar a ditadura Salazar e as resistências do próprio jornal. Adaptado para o cinema em 1995 com Marcello Mastroianni como protagonista, Tabucchi coloca no centro uma questão histórica do jornalismo: a perfumaria.

Invenção e crítica

Vários autores

536 páginas

Companhia das Letras

R$ 99,90 (livro) R$ 39,90 (e-book)

Conhecido pelas análises claras e pelo repertório eclético, tendo feito estudos antológicos sobre Manuel Bandeira e Julio Cortázar, Davi Arrigucci Jr., professor aposentado de teoria literária da Universidade de São Paulo, é analisado por três escritores experientes e seus leitores há anos, Samuel Titan Jr., Marta Kawano e Milton Hatoum, também cronista do Estadão.

Meu Nome Era Eileen

Ottessa Moshfegh

272 páginas

Todavia

R$ 69,90 (livro) R$ 44,90 (e-book)

É em uma cidadezinha fictícia da nova inglaterra que Eileen, a protagonista deste livro mordaz, vive, mas não tranquilamente. Já na terceira idade, a protagonista vai refletir sobre sua existência e valores, numa época em que cada vez mais complicações parecem torrar sua paciência. Esse despudor e alívio cômico são marca registrada de Moshfegh, autora aclamada nos EUA por seu romance Um Ano de Descanso e Relaxamento, publicado também pela Todavia.

Blues

Robert Crumb

120 páginas

Veneta

R$ 74,90 (livro)

Blues, do ilustrador e caricaturista Robert Crumb, celebra o gênero. B. B. King, Charley Patton, James Brown, Robert Johnson e Bessie Smith passeiam pelas páginas da graphic novel que chega ao Brasil em versão ampliada e revista pelo autor. Um passeio pelo místico mundo dos palcos e os perrengues enfrentados pelos músicos negros que popularizaram o gênero pelo mundo.