Ex-livreira escreve um divertido romance sobre as lutas diárias em uma livraria

Susan Coll conhece os livros. Ela não é apenas uma autora (com romances como The Stager, Acceptance e Beach Week), passou anos trabalhando em uma livraria independente. Seu novo romance, Bookish People, parte da sua experiência como livreira. Ambientada quase inteiramente dentro de uma livraria sem nome, a história oferece uma visão perspicaz e divertida do que há por trás das prateleiras e conta a vida das pessoas que as organizam.

No centro da história está Sophie Bernstein. Dona de uma loja em Washington (EUA) há 20 anos, ela está ficando cansada da rotina: "Sophie está começando a se tornar hostil aos livros", escreve a autora. Sophie está de luto pela perda de seu marido imperfeito e, neste processo, passar a questionar seu filho, um jovem aparentemente sem rumo que aspira ser um instrutor de ioga.

O livro se passa após o ataque terrorista em Charlottesville em 2017, que matou uma pessoa e feriu dezenas de outras – incluindo um dos personagens do romance – e Sophie vive com medo de que algo parecido aconteça de novo. Sua livraria, então, torna-se uma fortaleza contra sua percepção de que "O mundo está em chamas".

O romance começa com ela planejando sua fuga durante um episódio caótico: uma passagem secreta revela uma sala quando se aperta um botão escondido atrás dos romances de Graham Greene. São "350 metros quadrados de solidão empoeirada". E é nesse lugar misterioso que a dona da loja revê seus conceitos e pensa sobre como sua função se torna cada vez mais importante em tempos de desinformação.

Nesta livraria, a atmosfera é cativante e revela personagens divertidos, como o millennial Noah, "de um graduado formal de Princeton" que se transforma em "um hipster magro e estudioso com um estilo espartano" ao velho Clemi, braço direito da proprietária, que "lembra Sophie de como ser um livreiro é algo intenso e ferozmente literário". Além, é claro, do poeta veterano Chaucer, que se compara a Ted Hughes, marido de Sylvia Plath, e tem uma história à parte com Clemi.

Na trama, os três narradores - Sophie, Clemi e Chaucer - querem ser vistos e aceitos como as pessoas bagunçadas que são durante uma semana agitada de verão. O romance de Coll captura, em um curto período de tempo, a sobrecarga fragmentada da vida moderna e dá protagonismo ao universo que se pode explorar em uma pequena livraria. Em paralelo aos conflitos do trio, muitos títulos de livros são mencionados no romance – Coll oferece uma lista de leitura de alto nível. Afinal, debaixo de pilhas e pilhas de livros, muitas vezes desorganizados, há muita história esquecida que deve ser contada.

- Kerri Maher é a autora dos romances The Kennedy Debutante, The Girl in White Gloves: A Novel of Grace Kelly e The Paris Bookseller.

SERVIÇO

Bookish People

Autora: Susan Coll

Harper Muse. 336 pp.

Capa comum, US$ 17,99