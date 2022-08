Karina Buhr, Xico Sá e Quito Ribeiro estão na programação da FLIMA; confira os destaques do festival

A FLIMA 2022 – 5ª Festa Literária Internacional da Mantiqueira acontece entre os dias 25 e 28 de agosto, presencialmente, em Santo Antônio do Pinhal (SP). Com o tema “decolonialidade” e Conceição Evaristo como autora homenageada, a festa anuncia a programação completa com duas novidades: entrada gratuita em todas as atrações e uma feira de livros com a presença de diversas editoras.

O festival conta com mais de 120 atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos, com mesas literárias, lançamento de livros, oficinas, música, teatro e contação de histórias. A programação do Auditório, definida pela curadoria, reúne nomes como Mel Duarte, Sacolinha, Bianca Santana, Camilla Dias, Karina Buhr, Quito Ribeiro, Fido Nesti, Eduardo Suplicy, Mariana Salomão Carrara e Xico Sá.

A abertura está marcada para quinta-feira (25), às 15h, com encontros que discutem os caminhos e as fronteiras da sustentabilidade e da cultura, na Serra da Mantiqueira, a partir de literatura de viagem, pesquisa científica, ecologia e arte. A mesa 'Paisagem tem dono?' encerra a noite com um debate sobre os riscos da gentrificação da Mantiqueira.

Na sexta-feira (26), a programação tem início às 14h30 com a mesa 'Gastronomia e História', que reúne o sociólogo Carlos Dória e a chef de cozinha Anouk Migotto (que lança "Donna Mantiqueira") com mediação da jornalista Flávia Pinho. Em seguida, às 16h, Eduardo Suplicy reflete sobre 'Um outro mundo possível', em conversa mediada pelo curador da FLIMA, Roberto Guimarães, e lança o livro “Um jeito de fazer política”.

Os quadrinhos também entram em foco na sexta-feira, às 17h30, numa mesa com Fido Nesti – que recentemente venceu o prêmio Eisner, considerado o Oscar dos Quadrinhos, por sua adaptação de 1984, de George Orwell – e Alex Mir (que está lançando Orixás: Os Nove Eguns), com mediação de Dani Marino. Às 19h, Xico Sá conversa sobre futebol e literatura com o jornalista Rodrigo Casarin e lança o romance A Falta. Às 21h ocorre o espetáculo teatral 'Naquela Noite Eu Olhei Pela Janela e Vi a Lua Morrer', de Ricardo Brighi, que aborda o envelhecer de um homem gay.

No sábado (27) a programação tem início às 10h com a mesa Cronicamente, com o jornalista e escritor Ivan Ângelo, que aos 86 anos de idade lança o livro Sex Shop. A mediação é de Cassiano Elek Machado. Às 11h30, a FLIMA recebe a mesa Luto e Luta, com os escritores Fabrina Martinez (lançando Sabendo que és minha) e Tiago Feijó, que teve seu romance Doze Dias premiado em Portugal no final do ano passado. A mediação é de Tatiana Lazzarotto (lançando Quando as árvores morrem".

O domingo (28) começa com a mesa Literatura para todos, às 10h, com Ana Carolina Carvalho, Carla Mauch e Dolores Prades. Escrevendo e Inspirando, mesa em homenagem a Conceição Evaristo, às 11h30, terá a participação de Mel Duarte e Camilla Dias.Brasil em transe, às 14h30, promove o encontro de Bianca Santana (lançando Arruda e Guiné) com a jornalista Adriana Ferreira Silva. A relação entre música e literatura está no centro da conversa Escrevendo por música, às 16h, com a cantora e compositora Karina Buhr (lançando o romance Mainá), Quito Ribeiro (lançando No canto dos ladinos) e Guilherme Wisnik (lançando Caetano Veloso e o Brasil).

A programação completa está dispoível no site https://flima.net.br/