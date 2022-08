Livro mostra relação de Andy Warhol com sua musa, Edie Sedgwick

Alexandra Jacobs, The New York Times

Durante sua infância na primeira metade do século passado, Alice Sedgwick Wohl aprendeu, entre muitas outras regras draconianas da etiqueta WASP, que “era errado começar uma carta ou mesmo um parágrafo com o pronome ‘eu’”. Embora cartas e até parágrafos agora talvez estejam tão ameaçados quanto as calotas polares do Ártico, Wohl desafiadoramente escreveu um livro inteiro na primeira pessoa do singular. Seu livro de memórias, As It Turns Out – publicado pouco antes do 91º aniversário de sua autora – é lindo, ainda que não exatamente alegre.

Wohl foi a primeira de oito irmãos de uma família de nascimento privilegiado e saúde mental irregular, os Sedgwick, que se mudaram de Cold Spring Harbor, Nova York, para uma sucessão de ranchos na Califórnia. Numa dessas propriedades eles encontraram petróleo, o que fortaleceu sua fortuna. Sua rica ascendência incluía Theodore Sedgwick, presidente da Câmara sob Thomas Jefferson; Ellery Sedgwick, editor de longa data da Atlantic Monthly; e o irmão de Ellery, Henry Dwight Sedgwick, prolífico historiador popular que “conhecia e não gostava particularmente” de Henry James. Criada “para não falar sobre nada pessoal”, escreve Wohl, “estou desconfortavelmente ciente de que a mera recitação de fatos como estes pode significar gabolice”.

A sétima filha, Edie, se tornaria a famosa – e condenada – musa de Andy Warhol bem quando os anos 60 estavam ficando amargos (ela morreu de overdose de barbitúricos em 1971, aos 28 anos). O livro de Wohl está organizado em torno do casal estelar, mas tem momentos tocantes sobre o segundo filho, Bobby, de quem Alice era próxima e que em 1965, aos 31 anos, colidiu fatalmente com um ônibus enquanto andava de motocicleta. Outro irmão mais novo, conhecido como Minty por causa de seu nome do meio, Minturn, havia se matado no ano anterior.

Apelidos bobos eram outro costume WASP (Henry Dwight era chamado de Babbo), e muitas vezes machucavam. Minty odiava seu apelido, de acordo com Edie: An American Biography (1982), uma história oral editada por Jean Stein e George Plimpton, para a qual As It Turns Out serve como uma espécie de volume secundário. (Houve vários outros livros, documentários e um longa-metragem centrado em Edie, mas nenhum tem o peso da colaboração Stein-Plimpton). Alice era chamada de Saucie porque seu pai, Francis Sedgwick, achava que ao nascer ela parecia uma salsicha; Francis, escultor com físico de Charles Atlas, sempre atormentou Alice por causa de seu peso. Entre os amigos, ele era conhecido como Duke, o que dá uma ideia de sua autoestima arrogante, uma fachada imposta depois que colapsos nervosos impossibilitaram carreiras nas finanças e no exército. Antes de seu casamento com a sofrida Alice Delano de Forest, ele tinha sido aconselhado por um psiquiatra a não procriar.

Para a ninhada que ele obstinadamente gerou apesar de tudo, Francis não era papai, mas Fuzzy, apelido inspirado no apelido de seu sogro bem-nascido. Ele “não era fuzzy [confuso]”, mas cruel e abusivo, distribuía palmadas com uma escova de cabelo, chamava Minty de “velhinha e maricas” e se orgulhava do fato de ser mulherengo. Edie disse que não só pegou Fuzzy em flagrante delito – o que resultou numa cena em que ele a esbofeteou e atirou tranquilizantes nela – mas também foi submetida a seus avanços sexuais quando ela tinha apenas 7 anos. “O fato de eu achar difícil de acreditar não significa que parte disso não pudesse ser verdade”, escreve Wohl, que também testemunhou o comportamento ciumento e sedutor de Fuzzy, além de seu racismo chocante.

Com seus rituais primitivos e às vezes bárbaros (marca de gado, etc.), o rancho isolado era o ducado de Duke – oposto e ainda assim paralelo ao reino de papel alumínio hipermoderno da Factory de Warhol: “Cada um dos dois mundos era dominado por uma figura masculina poderosa: um gregário e priápico, o outro tímido e deliberadamente ‘sibilante’”, aponta Wohl. Ambos estavam fixados nas aparências; ambos estavam mergulhados em narcóticos. Warhol, o católico bizantino da classe trabalhadora de Pittsburgh, também distribuía apelidos engraçados.

As It Turns Out oferece oportunidade para Wohl rever alguns dos comentários que fez a Stein sobre o artista, reconhecer sua presciência e sua amplitude criativa e emocional. “Tenho vergonha de ver as coisas superficiais que eu disse”, ela escreve. “Eu simplesmente não entendia”. Ela acha a mania dele de descartar problemas pessoais com um simples “e daí” particularmente útil.

Wohl também está determinada a refinar a impressão popular de que sua irmã mais nova era uma inocente enfeitiçada por Warhol. “Ela não era a Miranda de A Tempestade”, escreve Wohl, “ela era mais como uma criatura selvagem saindo do cativeiro”, que carregava uma cópia de Um conto de duas cidades” para show e a princípio a confundia projeto da doppelgänger de cabelos prateados como “Pop Tart”. Nessa narrativa, Edie, abençoada ou amaldiçoada por sua beleza excepcional, é mimada por seus pais e desenvolve uma personalidade dominadora, torna-se uma viciada em compras com poucas habilidades além de pedir coisas pelo telefone, uma pessoa meio enfadonha, cuja mística duradoura se deve a nada mais do que a ascensão da cultura da imagem.

Wohl manteve o que parece ser uma distância fria dessa irmã difícil: descobriu sua data de nascimento num artigo da Vogue de 2015 e expressou surpresa que a revista ainda estivesse celebrando Edie. Algumas de suas passagens soam teimosas, talvez autoprotetoras, ingênuas. “Eu sabia das drogas, mas não fazia ideia de que ela bebia”, comenta sobre Edie depois de vê-la pedir vodca num filme de Warhol. Num momento, Wohl se pergunta por que ninguém achava repugnantes as farras de Edie nos restaurantes chiques. No momento seguinte, ela nota que sua irmã sempre pagava a conta.

A avó dos Sedgwick, tão estratosfericamente esnobe que achava o registro social vulgar, certa vez se gabou de nunca ter tocado o chão com os pés descalços. Felizmente para Wohl e para seus leitores, ela conseguiu cavar fundo na terra, mexer os dedos dos pés – e depois sair correndo livre.

​As It Turns Out: Thinking About Edie and Andy

Alice Sedgwick Wohl

259 páginas - Farrar, Straus & Giroux - US $28.