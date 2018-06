Morgan Freeman retoma filmagens após acusações de assédio

O ator Morgan Freeman retornou às filmagens de The Poison Rose, seu próximo filme, após ser acusado por oito mulheres de assédio sexual e conduta inapropriada.

+Oito mulheres acusam Morgan Freeman de assédio e conduta inapropriada

Freeman foi flagrado no set do filme em Savannah, no estado da Georgia. The Poison Rose é dirigido por George Gallo, e conta com John Travolta, Peter Stormare e Famke Janssen em seu elenco.

+Morgan Freeman pede desculpas após acusações de assédio

As acusações contra o ator de 80 anos haviam sido reveladas na semana passada pela emissora de TV CNN. Uma assistente de produção de Despedida em Grande Estilo, lançado no ano passado, disse à reportagem que sofreu assédio por meses durante a gravação do longa, em 2015.

Em uma ocasião, segundo a assistente, Freeman "ficou tentando levantar minha saia, perguntando se eu estava usando roupa íntima." Uma funcionária da produção de Truque de Mestre (2012) também relatou situações em que o ator assediou ela e colegas da equipe com comentários sobre seus corpos.