Museu em realidade aumentada reúne todas as obras de Johannes Vermeer

Nina Siegal, The New York Times

AMSTERDÃ - Johannes Vermeer, cujo olhar aguçado captou a beleza tranquila da vida doméstica holandesa, não era um artista prolífico: apenas 36 pinturas são famosas por serem reconhecidas como seu trabalho. Ainda assim, qualquer um que quisesse vê-las teria que viajar para longe - para Nova York, Londres, Paris e além. Até agora.

O museu Mauritshuis, em Haia, que possui o que talvez seja a obra-prima mais conhecida de Vermeer, Garota com Brinco de Pérola, se associou ao Google Arts & Culture em Paris para montar um aplicativo de realidade aumentada que cria um museu virtual com todas as obras do artista.

Para o aplicativo, o Metropolitan Museum of Art contribuiu com imagens de todas as cinco obras-primas de Vermeer, enquanto a National Gallery of Art, em Washington, e o Rijksmuseum, em Amsterdã, cada um com quatro, também deram fotografias delas. Mais duas vieram do Louvre e três da Coleção Frick. O Isabella Stewart Gardner Museum em Boston compartilhou uma imagem de O Concerto, o Vermeer que desapareceu depois de ter sido roubado da coleção do museu em 1990.

Essa pintura será exibida novamente no Meet Vermeer (Conheça Vermeer), o museu digital. A partir de segunda-feira, o aplicativo gratuito estará acessível a qualquer pessoa com um smartphone equipado com câmera.

“Este é um desses momentos em que a tecnologia faz algo que você nunca poderia fazer na vida real, e isso porque essas pinturas jamais poderiam ser reunidas na vida real”, disse Emilie Gordenker, diretora do Mauritshuis.

Ela explicou que algumas das pinturas do século 17 eram frágeis demais para viajar, enquanto outras estavam em coleções particulares, e as da Gardner estavam perdidas. Mas mesmo sob circunstâncias diferentes, seria improvável que todos os proprietários estivessem dispostos a compartilhar com todos os seus valiosos Vermeers ao mesmo tempo.

Os 18 museus e coleções particulares que possuem as pinturas da Vermeer, no entanto, estavam dispostos a fornecer arquivos de imagem digital de alta resolução de seus Vermeers para o projeto.

Acredita-se que Vermeer, uma figura um tanto misteriosa que viveu e trabalhou em Delft, na Holanda, teria criado cerca de 45 pinturas durante uma carreira de quase duas décadas. Acredita-se que algumas desapareceram. Além das 36 obras que a maioria dos acadêmicos de Vermeer aceita como autênticas, existem outras que lhe foram atribuídas. Como o mundo da arte continua a debater a sua autoria, Gordenker disse que este museu virtual não as incluiria.

Embora muitas dessas imagens já estejam nos sites dos museus, Gordenker disse que queria dar ao público uma ideia do tamanho das pinturas, umas em relação às outras - algo que é difícil de transmitir pela imagem plana de uma tela.

Abrindo o aplicativo, os visitantes olham para um museu sem teto. Para entrar em uma das salas de exibição, eles tocam a superfície do telefone, juntando os dedos e abrindo-os. Ao entrarem em uma galeria, a perspectiva se desloca para que eles encostem nas paredes, onde as pinturas emolduradas estão penduradas. Com o zoom, eles podem se aproximar de cada trabalho e examiná-lo de perto.

A primeira sala é dedicada aos trabalhos iniciais de Vermeer. O resto do museu é organizado tematicamente, explorando assuntos como “contemplação” e estudos de rostos expressivos conhecidos como tronies.

Laurent Gaveau, diretor do Laboratório de Artes e Cultura do Google, uma organização sem fins lucrativos desenvolvida para experimentar novas formas de tornar a arte e a cultura acessíveis ao público, disse que este foi o primeiro museu virtual criado pelo Google, mas que certamente imaginar fazer outros.

“Poderíamos pensar em todos os tipos de museus que nunca existiram”, disse ele em entrevista por telefone, embora tenha acrescentado que nenhum outro projeto desse tipo estava em andamento. "Queremos primeiro ver como as pessoas reagirão a este e queremos ver, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do usuário, se é certo e como pode ser melhorado.”

As pinturas de Vermeer são reproduzidas em todos os tipos de formatos, desde cartazes até padrões em bolsas e guarda-chuvas. Mas, à medida que a tecnologia melhora e os visitantes têm a experiência artificial, mas íntima, de ver reproduções de alta qualidade em um ambiente de museu, Gordenker se preocupa que eles estarão menos motivados a viajar pelo mundo real?

Não, ela disse. “Quanto mais informações compartilhamos, incluindo imagens, mais eu acho que as pessoas vão querer a experiência autêntica de ver o trabalho na casa dele”, ela disse, “e vê-lo como uma presença física real. Uma das razões pelas quais os museus têm se tornado cada vez mais relevantes, e por que a frequência está aumentando, é que conseguimos aproveitar essas tecnologias digitais. Ele quebra as barreiras e torna o que temos muito mais acessível”. / Tradução de Claudia Bozzo