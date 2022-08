Nelson Rodrigues é homenageado com especial em seus 110 anos

Nelson Rodrigues, um dos dramaturgos mais influentes do país, completaria 110 anos no dia 23 de agosto. Para celebrar a efeméride, o Canal Brasil vai exibir, a partir de terça, 23, até domingo, 28, sempre à 0h, uma seleção dos principais filmes de sua autoria.

Escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista, Nelson ganhou notoriedade por seus textos que traziam uma linguagem simples, crítica de costumes e com temas polêmicos para a época. Serão seis longas na mostra: Bonitinha, Mas Ordinária (1964), A Serpente (1992), O Beijo no Asfalto (2018), Boca de Ouro (2020), Os Sete Gatinhos (1980) e A Dama do Lotação (1978).

O clássico Bonitinha, Mas Ordinária abre a programação especial na terça, 23. No dia seguinte, dia 24, é a vez de A Serpente, estrelado por Ary Fontoura e Zezé Motta. O remake do clássico O Beijo no Asfalto, protagonizado por Lázaro Ramos e dirigido por Murilo Benício, vai ao ar na quinta, 25. Boca de Ouro, sob direção de Daniel Filho, vai ao ar na sexta, 26. No sábado, 27, é a vez de Os Sete Gatinhos. E, por fim, A Dama da Lotação, com Sônia Braga como protagonista, encerra a programação no domingo, 28.

Canal Brasil - Mostra Nelson Rodrigues

Datas: terça, 23/08; quarta, 24/08; quinta, 25/08; sexta, 26/08; sábado 27/08 e domingo 28/08

Horário: 0h

'Bonitinha, Mas Ordinária' (1964) (101’)

Horário: Terça, 23/08, 0h

Classificação: 18 anos

Direção: Jece Valadão e Nelson Rodrigues

Com a intenção de casar sua filha caçula Maria Cecília (Lia Rossi), a qual foi estuprada por três negros desconhecidos em um lugar ermo, o milionário Heitor Wernek (Ambrósio Fregolente) pede ao genro Peixoto (André Villon) para procurar dentre seus funcionários um rapaz para assumir tal compromisso. O escolhido é Edgar (Jece Valadão), funcionário há onze anos na companhia. Num primeiro encontro, Heitor humilha Edgar por enxergar nele um golpista. Edgar, ofendido, resolve abandonar o emprego, mas volta atrás por se sentir atraído por Maria Cecília. O problema é que enquanto Edgar luta para provar que não se vendeu, o seu interesse pela bela vizinha Rita (Odete Lara) irá trazer novas percepções e revelações.

'A Serpente' (1992) (80’)

Horário: Quarta, 24/08, 0h

Direção: Alberto Magno

Casamento de Paulo e Guida, Décio e Lígia. Além do padre, o pai das noivas é a única pessoa que assiste à cerimônia. Os dois casais passam a lua-de-mel no apartamento, presente do pai das noivas. Passam a viver ali... Apenas uma parede separando as intimidades dos dois casais. Lua-de-mel. Paulo e Guida se amando. Sensualidade. Do outro lado da parede...

'O Beijo No Asfalto' (2018) (98’)

Horário: Quinta, 25/08, 0h

Classificação: 12 Anos

Direção: Murilo Benício

Baseado na peça homônima escrita por Nelson Rodrigues. Ao presenciar um atropelamento, Arandir, um bancário recém-casado, tenta socorrer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem tempo de realizar um último pedido: um beijo. Arandir beija o homem, mas seu ato é flagrado por seu sogro Aprígio e fotografado por Amado Ribeiro, um repórter policial sensacionalista.

'Boca de Ouro' (2020) (93’)

Horário: Sexta, 26/08, 0h

Classificação: 12 anos

Direção: Daniel Filho

Refilmagem do clássico de 1962 dirigido por Nelson Pereira dos Santos, baseado em peça homônima de Nelson Rodrigues. O filme narra a história do bicheiro Boca de Ouro, nascido em uma gafieira e abandonado pela mãe numa pia de banheiro. A história da vida dele passa a ser investigada pelo repórter Caveirinha, que decide entrevistar a ex-amante de Boca de Ouro, Guigui, que conta três versões diferentes da vida do marginal.

'Os 7 Gatinhos' (1980) (109’)

Horário: Sábado, 27/08, 0h

Direção: Neville de Almeida

Noronha é um funcionário público que vive com sua esposa, Gorda, e suas três filhas mais velhas. Sua filha mais nova, a virginal Silene, é expulsa do internato em que estudava, acusada de ter matado uma gata prenhe. O episódio acaba por revelar os mais sórdidos segredos da família.

'A Dama da Lotação' (1978) (90’)

Horário: Domingo, 28/08, 0h

Classificação: 18 Anos

Direção: Neville de Almeida

Carlos (Nuno Leal Maia) e Solange (Sônia Braga) se amam desde jovens e, após um casto namoro, se casaram. Na noite de núpcias, Solange se recusa a fazer amor com ele. Primeiro ele implora, então em um acesso de raiva a estupra. Solange afirma que o adora, mas nos meses que se seguiram ao casamento ela não pode ser tocada por Carlos. Para provar a si mesma que não é frígida, começa uma rotina diária de seduzir homens em coletivos, homens que ela nunca viu nem verá novamente e nem mesmo sabe seus nomes. Além disto, ela tem relações com o melhor amigo de Carlos e até mesmo com seu sogro (Jorge Dória). Carlos entende que ela é infiel e, armado, confronta Solange. Enquanto isso, ela busca ajuda psiquiátrica, pois não sente nenhum remorso.