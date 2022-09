Nunca leu o ganhador do Nobel Abdulrazak Gurnah? Comece com ‘Afterlives’

Quando Abdulrazak Gurnah ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado, poucas pessoas haviam lido algo do escritor nascido na Tanzânia. Autor de dez romances em língua inglesa, Gurnah atraiu elogios da crítica, mas os fãs sabiam que suas histórias sobre a África Oriental e o exílio ainda não tinham alcançado um público mais amplo. Em resposta à notícia do Prêmio Nobel, o editor britânico de Gurnah confessou: “Foi uma das grandes tristezas e frustrações da minha carreira que sua obra não tenha recebido o reconhecimento que merece (...). Eu tinha quase perdido as esperanças”.

Mas as esperanças se renovaram. Impulsionados pelo reconhecimento mundial que a Academia Sueca conferiu, os livros de Gurnah estão finalmente sendo reimpressos nos Estados Unidos, e seu mais recente, Afterlives, está sendo lançado pela Riverhead, a mais experiente editora de ficção literária americana. Considere isto um convite tardio que você não deve ignorar.

Leia Também O que mais pode ser entendido quando Abdulrazak Gurnah ganha o Nobel de Literatura

Agora com 73 anos, Gurnah fugiu para a Inglaterra ainda adolescente após a revolta de 1964 em Zanzibar. Ele começou a escrever ficção em inglês – sua primeira língua era o suaíli – e acabou se tornando professor de inglês na Universidade de Kent, onde lecionou por várias décadas. Ao longo da carreira, trabalhou para imprimir em um mundo esquecido as experiências de pessoas deslocadas e invisíveis.

Afterlives demonstra com quanta graça Gurnah trabalha em dois registros simultâneos. A história é ao mesmo tempo um épico global do colonialismo europeu e um olhar íntimo sobre a vida da aldeia de um dos muitos cantos esquecidos da Terra. Ambas as partes – reivindicações da história e do coração – são igualmente reveladoras.

As atrocidades cometidas pela Alemanha em meados do século 20 tendem a obscurecer o horror de suas ambições coloniais anteriores. A partir da década de 1880, a Deutsch-Ostafrika foi uma colônia enorme que destruiu a vida de milhões de africanos. Reconhecendo a amnésia cultural contra a qual está trabalhando, Gurnah escreve: “Mais tarde, esses eventos seriam transformados em histórias de heroísmo absurdo e indiferente, um espetáculo apartado das grandes tragédias na Europa. Mas, para aqueles que os viveram, foi uma época em que sua terra estava encharcada de sangue e coberta de cadáveres”.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A história é ao mesmo tempo um épico global do colonialismo europeu e um olhar íntimo sobre a vida da aldeia de um dos muitos cantos esquecidos da Terra E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

De fato, o mero detalhar de tais crimes traria o risco dissolver as vítimas em charcos de sofrimento. Mas Gurnah evita esse passo em falso vivificando delicadamente a vida de algumas personagens africanas em toda a sua rica humanidade e até mesmo sua comédia, sem sentimentalismo nem condescendência. Isto é contar histórias como um ato de resistência contra o esforço do colonialismo de homogeneizar e apagar.

Afterlives se passa na África Oriental do início do século 20, depois que “os alemães e os britânicos e os franceses e os belgas e os portugueses e os italianos e outros mais tinham feito seu congresso e desenhado seus mapas e assinado seus tratados”. Mas como esses documentos cruelmente alheios não tomavam conhecimento do povo africano que ali vivia, a região permanece em um ciclo constante de sofrimento, rebelião e repressão. E assim Afterlives habilmente inverte a velha narrativa ocidental, deixando os europeus como personagens de fundo e trazendo os africanos orientais para o primeiro plano.

No centro da história está um africano chamado Khalifa que vive numa cidade sem nome. Como quase todo mundo ao seu redor, ele cresceu à sombra do colonialismo. Com algumas habilidades de contabilidade, um pouco de inglês e certo entusiasmo por fofocas, Khalifa consegue um emprego como secretário de um comerciante local, uma espécie de pirata que joga nos dois lados do domínio alemão. Por todas as aparências, o chefe de Khalifa é um “membro santo da comunidade”, mas aqueles que conhecem esse personagem dickensiano o consideram mais misterioso e implacável, disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, até mesmo suborno, contrabando e agiotagem.

No início do romance, o chefe de Khalifa o prepara para se casar com uma parente. “Khalifa sabia que o mercador estava lhe dando a jovem de presente e que ela não teria muita escolha”, escreve Gurnah com seu costumeiro humor melancólico. “Khalifa assentiu com o acordo porque não achava que poderia recusar e porque o desejava”. Mas logo depois Khalifa percebe que seu casamento foi arranjado não por generosidade para com ele, mas na esperança de resolver um dos esquemas imobiliários do comerciante. Assim, as vidas são redirecionadas para novas trajetórias por razões que estão totalmente fora do controle dos participantes.

Esse padrão errático continua sendo a regra para os personagens de Gurnah, especialmente um jovem chamado Ilyas, que se torna o melhor amigo de Khalifa. Quando criança, Ilyas foi sequestrado por um mercenário africano e acabou sendo enviado para uma escola missionária alemã. Quando finalmente volta para casa, ele se reencontra com sua irmã órfã, mas logo se sente inspirado a se alistar com os alemães e ajudá-los na Grande Guerra que se aproxima.

Em uma das muitas manobras inteligentes do romance, a maior parte da história se passa na ausência de Ilyas. Esse homem doce e sincero continua sendo um espaço negativo, um mistério que passa anos atormentando sua irmã e Khalifa. O que ele fez junto com os alemães? Ele sobreviveu à guerra? Essas perguntas pairam na superfície do enredo como uma marca d’água.

Mas um incidente paralelo com outro jovem chamado Hamza fornece uma visão fascinante de como era para os africanos orientais trabalharem com os invasores europeus. Muito antes da vida de Hamza ser tecida no enredo principal, nós o vemos lutando para enfrentar as correntes impossíveis do afeto e do nojo aos alemães. Sua experiência precária e humilhante como companheiro de um oficial poderoso se torna uma metáfora assustadora para a situação da África na geopolítica da Alemanha.

Afterlives faz fortes exigências aos leitores. Gurnah se move com fluidez entre as complicadas vidas de seus personagens e as ações imprudentes de impérios antigos. A menos que você conheça bem a história africana do início do século 20, você vai ficar pesquisando no Google enquanto avança na leitura. Mas o investimento de atenção será totalmente recompensado. E você cairá ainda mais no feitiço desse romance, pois seu foco gradualmente se estreita para se concentrar nas esperanças e sonhos de Hamza e sua esposa, que conseguem criar um pequeno oásis usando apenas a pureza de seu afeto.

A certa altura, pressionado a explicar detalhes de seu passado, Hamza diz: “Você quer que eu lhe conte sobre mim como se eu tivesse uma história completa, mas tudo o que tenho são fragmentos que são presos por lacunas perturbadoras”. Este talvez seja o maior ato de amor e arte de Gurnah: sua capacidade de reunir os fragmentos de vidas fraturadas e criar um mosaico de tirar o fôlego.

Afterlives

Abdulrazak Gurnah

Riverhead - 309 páginas - US $28

Ron Charles resenha livros e escreve o boletim do Clube do Livro para o Washington Post. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU