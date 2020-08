Obra-prima de Leonid Dobytchin, proscrito pelo regime soviético, 'A Cidade Ene' ganha tradução

Já conhecido no Brasil pelo inovador Encontros com Liz (Kalinka, 2020), que reunia alguns dos contos escritos entre 1923 e 1931 como ‘snapshots’ do novo mundo soviético que se chocavam com os velhos símbolos de uma Rússia czarista, numa linguagem concisa e irônica que ia do real ao grotesco, comparada por isso com a de Isaac Babel e Nabokov, Leonid Dobytchin (1894-1936), considerado pelo prêmio Nobel Joseph Brodsky como o maior escritor russo pós-revolução, aparece agora, em tradução fiel, acurada e provida de notas, com o romance A Cidade Ene, aclamado há tempos no mundo inteiro como sua obra-prima.

Trata-se do encantador relato de um jovem narrador (dos 6 aos 15 anos de idade) que abarca o período de 1901 a 1911 da vida do autor, que vai revivendo sua infância e adolescência em Dvinsk, uma cidadezinha no norte da Rússia, hoje pertencente à Letônia. O título é uma referência direta à cidade N de Almas Mortas de Gogol, para onde se dirige o viajante comprador Tchítchikov, cidade essa repetidamente idealizada e embelezada pela fértil imaginação do jovem leitor e sua leitura preferida enquanto criança, paulatinamente substituída, à medida que ia crescendo, pelas obras de autores como Dumas, Tolstoi, Chekhov, Dostoievski, Dickens e Maupassant, que farão parte da plêiade dos mestres inspiradores do narrador, sempre lidas cum grano salis.

Se nos contos sentia-se a contradição entre o regime soviético e a vida provinciana e mística pré-revolução, em A Cidade Ene não há, nem poderia haver, nenhuma confrontação ética, nem, tanto menos, ideológica. Como lembra acertadamente o prefácio, há apenas o espaço microscópico do texto onde o olhar penetrante do adolescente vai fixando eventos de sua vida real em frases curtas e percucientes que são reparos, impressões, anseios, pensamentos, mas também história, que a memória vai progressivamente revivendo e encadeando num tecido colorido, vivo e vibrante. Os eventos do texto são apanhados com a precisão e a originalidade próprias ao mundo infantojuvenil, assim como os personagens que lhe dão vida, criando transições e encaixes onde a crueza limita com o insólito e, por vezes, com o hilariante.

Veja-se, por exemplo, como o narrador começa a falar do acontecimento da morte do pai médico, ocorrida na vida real, quando Leonid contava apenas oito anos de idade:

“Nesse outono o pai apanhou uma infecção em uma autópsia e morreu. Até levarem o corpo à igreja nossa porta principal ficou aberta e qualquer um podia entrar. Os moradores do porão apareceram inúmeras vezes. Em vez de expulsá-los, a cozinheira e a babá iam correndo a seu encontro e, rodeadas por eles, passavam-lhes diversas informações a nosso respeito.

A missa de réquiem estava apinhada, e uma senhora amável que tinha vindo de Vitebsk especialmente para o enterro, ergueu com a mão a cauda do vestido, levou-me para um canto e ficou comigo perto do crucifixo.” Ou então, como ele trata do assassinato do filho do czar Alexandre II, em 1905:

“Gotejava dos telhados quando fazia sol e a escola passou a me aborrecer mais e mais. Eu fiquei muito contente quando, numa manhã ensolarada, Golovniov, com uma expressão significativa, informou perto dos cabideiros que um príncipe tal tinha sido morto e que às doze horas iríamos à missa de réquiem e de lá para casa. Ele gostava muito de anunciar o inesperado.”

Quanto aos personagens, além da crueldade visível no comportamento de certos pais ( “Quando açoitam os soldados, ele está sempre presente – disse Andrei, do pai”), do atiramento de moças e meninas (“Bliuma esmoreceu. Agarrando minha mão, ela se calou e deixou-se tombar sobre meu flanco. Fui obrigado a me afastar”), etc., é constante, no livro, a procura de um amigo dileto por parte do narrador que sente, premente, a necessidade de diálogo com algum coetâneo. Finalmente encontra-o em Serge, um colega da escola, até que este que se muda com a família. Em vão procura substituí-lo por Vássia, Andrei (--Estar com Andrei—dizia eu cá comigo, ao voltar – é agradável, mas de alguma maneira não há nada de poético nele. E Erchóv me veio à lembrança), e essa sua procura o acompanha até o fim do livro, quando, já vestibulando, passa nos exames de ingresso para um instituto do ensino superior e faz uma descoberta que lembra a do Miguilim de nosso Guimarães Rosa:

-- Alto lá --, disse eu, pasmo. Tirei o pincenê do nariz de Péissakh e o levei ao meu (...) À noite, quando escureceu, vi que existia uma quantidade imensa de estrelas e que elas emitiam luz. E comecei a pensar que tudo o que até agora tinha visto, eu tinha visto incorretamente. Eu tinha interesse em ver Natalie e em saber como ela era. Nesse ano ela estava passando o verão em Odessa.

A publicação do livro, seu único romance, coincide com o fim da vida do autor. Apesar de profeticamente, nas falas de uma babá, haver antecipado um dos slogans da revolução ( -- Lá --, disse Cecília com devoção e olhou para o alto – as babás e as cozinheiras serão soberanas, e os senhores irão servi-las ...), em 25 de março de 1936 A Cidade Ene foi acusado pela União dos Escritores de Leningrado, de formalista, esteticista, e profundamente hostil ao poder soviético. Na manhã de 28 de março, profundamente magoado, Leonid Dobytchin entregou as chaves do seu apartamento a um amigo e desapareceu para sempre.

*AURORA BERNARDINI É PROFESSORA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA RUSSA DA USP