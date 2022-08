'Oscar Wao' acompanha as lutas de um protagonista obeso em busca de aceitação

O século 21 é marcado pela imagem. De certa forma, as redes sociais são ferramentas propulsoras dessa tendência de exposição visual. Diante disso, discutir como alguém pode se tornar socialmente interessante e digno de atenção do grande público.

Em A fantástica vida breve de Oscar Wao, Junot Díaz subverte este predicado da contemporaneidade. O livro, reeditado no Brasil pela Editora Record, foi vencedor do Prêmio Pulitzer 2008. O autor, dominicano naturalizado norte-americano, é porta-voz da sociedade contemporânea, orientada por padrões estéticos a habitarem o imaginário e a conduzirem nossa leitura.

Leia Também Ada Limón será a primeira mulher de origem latino-americana na Biblioteca do Congresso dos EUA

Quem buscar na obra de Díaz a literatura da América Central repleta de pulsões humanas do realismo sujo ou do real maravilhoso e inesperado vai se frustrar. Não há praticamente nada que remeta a algo parecido. Pelo contrário, tais elementos, quando surgem, edulcoram uma estética outra, de visão muito mais aliada à cultura pop, próxima à vida do leitor comum. E é exatamente isso que faz de Oscar Wao um grande trabalho.

O protagonista, Oscar, é norte-americano da região de Nova Jersey, filho de imigrantes dominicanos. Desde pequeno, ele lida com os seus gostos literários e cinematográficos, sinalizando para o que ficou conhecido como cultura nerd – repleto de referências a Star Trek e O Senhor dos Anéis, bem como a jogos de RPG. Díaz descreve Oscar e seus amigos como “estranhos”, no sentido mais próximo daqueles caricaturais meninos de filmes B cuja trama se passa na High School, equivalente ao ensino médio dos EUA. Enfim, o oposto de tudo aquilo que poderia ganhar atenção em um mundo imagético.

Episódios de bullying estão presentes. Ainda mais quando notamos a obesidade mórbida de Oscar e sua agônica condição de virgindade que lhe parece a condenação de um mundo injusto.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Díaz descreve Oscar e seus amigos como “estranhos”, no sentido mais próximo daqueles caricaturais meninos de filmes B cuja trama se passa na High School E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

A escrita de Díaz não se trata de uma narrativa acelerada, para conferir mais dinamismo e ação à trama. Repleta de adjetivos, qualificativos, ela possui uma cadência coerente à condição de Oscar. O bullying e as humilhações não adquirem centralidade. Sua resignação sim. Existe uma calma, uma tranquilidade que permite um momento de clímax inesperado, como quando ele desiste de fazer exercícios e emagrecer.

O argumento do autor fica ainda mais rico quando, em detalhes minúsculos, notam-se a simplicidade e delicadeza de Oscar. É o caso de seu amor incondicional pela irmã Lola, a grande confidente. Bem como as mulheres por quem se apaixona. Esses aspectos adquirem centralidade na narrativa. Ou seja, daquilo que é mais distante dos padrões de beleza da indústria cultural.

A evidência disso está na narrativa em terceira pessoa. Há um estranhamento inicial por não se saber de onde vem a voz do narrador, conhecedor dos principais personagens. Somente depois se descobre que se trata de alguém muito próximo de Oscar. Alguém tocado por toda a delicadeza emanada do personagem. A fantástica vida breve de Oscar Wao nos apresenta uma forma de beleza proveniente da crueldade da vida imposta a um sujeito comum.