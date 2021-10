Prêmio Vida de Escritor anuncia finalistas e vencedor em lives

A Plataforma Vida de Escritor, coletivo formado por autores brasileiros de todo o País, anunciará este mês os finalistas e o vencedor do Prêmio Vida de Escritor de Contos. O anúncio será feito por meio de duas lives, uma para divulgar os nomes dos autores finalistas e a outra para revelar o resultado final.

As transmissões serão feitas pelo canal do YouTube da plataforma às 19h30 hoje, 22, e na próxima sexta-feira, 29. Os eventos contarão com a presença dos escritores Nelson de Oliveira, Marne Lúcio Guedes e Marcia Barbieri, que integram a comissão organizadora do prêmio.

O prêmio foi focado em autores inéditos e contou com 223 inscrições. O vencedor ganhará R$ 10 mil e os finalistas serão publicados em uma coletânea editada pela plataforma.

A segunda edição do prêmio Vida de Escritor abrirá inscrições já no dia 29/10.