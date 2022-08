Primeiro romance de Werner Herzog revisita fanatismo e loucura humana

Werner Herzog retratou os excessos poéticos do drama humano como brilhante diretor, produtor e roteirista de mais de sessenta longas e documentários, autor de mais de doze livros e diretor de mais de uma dúzia de óperas. Seu romance de estreia, The Twilight World, é um conto vago e lírico sobre Hiroo Onoda, o tenente japonês que aterrorizou os aldeões filipinos da ilha de Lubang com táticas de guerrilha por 29 anos após a conclusão da Segunda Guerra Mundial.

Muito parecido com os documentários de Herzog, que destilam suas indagações centrais reencenando fatos como ficção, sob sua característica narração filosófica, The Twilight World começa com o próprio escritor. Na cidade de Tóquio em 1997 para dirigir a ópera feudal ‘Chushingura’, Herzog insulta seus anfitriões ao recusar um convite do imperador do Japão. Chocado, alguém pergunta a Herzog quem ele prefere conhecer.

“Onoda”, ele responde. “E uma semana depois, eu o conheci”.

O relato alucinatório de Herzog salta para 1974, no encontro de Onoda com Norio Suzuki, que abandonara a faculdade e viajara para a Ilha Lubang para cumprir uma lista de desejos de aventuras globais: Onoda, Pé-Grande, Panda. Herzog se posiciona brevemente como narrador – sobre os insetos, ele escreve: “Começo a ouvir com os ouvidos de Onoda: seu zumbido não é agressivo, não é perturbador” – antes de deslizar para a terceira pessoa.

Será que Onoda sentia falta de sua família, de sexo ou de segurança enquanto vagava pela selva, mudando de acampamento todas as noites, às vezes andando de costas para evitar rastreadores? The Twilight World evita a psicologia e a autorreflexão – que Herzog chamou de “as maiores catástrofes do século 20” – para narrar como Onoda e seus colegas soldados Shimada e Kozuka esconderam munição em óleo de palma caseiro e interpretaram mal (como evidência da expansão da Segunda Guerra Mundial) os aviões que voavam para as guerras americanas subsequentes na Coréia e no Vietnã.

Recusando-se a fazer um julgamento explícito sobre sua devastadora negação em aceitar que a Segunda Guerra Mundial havia acabado, Herzog fecha as lentes sobre quem ele considera importante: Onoda. Esse foco em um único homem evoca um filme de Herzog: ‘Fitzcarraldo’ (1982). O infame clímax dessa história recapitula as ambições depravadas de um aspirante a barão da borracha que recruta indígenas para arrastar um navio por uma selva íngreme e arrasada para esse fim.

Em Conquest of the Useless: Reflections From The Making of Fitzcarraldo, Herzog escreveu: “o que se apoderou de mim foi um sentimento de que meu trabalho, minha visão, iria me destruir, e por um momento fugaz me deixei lançar um olhar difícil e demorado sobre mim mesmo, algo que eu não faria de outra forma – por instinto, por princípio, por autopreservação. Olhei para mim com curiosidade objetiva, para ver se minha visão já não tinha me destruído”.

Onoda morreu em 2014, aos 91 anos. O fascínio público por sua história remete a uma nostalgia por códigos de conduta que exigem lealdade à cadeia de comando, não importa o que aconteça. Mas onde está a honra em emboscar camponeses que, na tentativa de se recuperarem de uma guerra arbitrária, plantam arroz?

Deixado com ordens para destruir a infraestrutura de transporte da Ilha Lubang, mas nunca se render nem se suicidar, Onoda teria matado até trinta moradores e ferido muitos outros – crimes pelos quais depois foi perdoado. Os leitores de The Twilight World não sabem do custo humano da inabalável ignorância de Onoda, porque a narrativa se prende ao engenho de sua sobrevivência.

Lindamente traduzido do alemão para o inglês por Michael Hofmann, The Twilight World revela o companheirismo dos soldados com a natureza e entre si, mas termina sem examinar o dano coletivo causado por sua fantasia imperialista. Imitando bonecas russas com uma arquitetura temporal que vai se abrindo de 1997 a 1974 e 1944, onde se demora antes de voltar, a construção do romance poderia ter possibilitado ver mais dentro e ao redor de Onoda.

O Onoda de Herzog não é um lunático a-histórico, mas sim um homem com foco admirável que se apega à vida e se recusa a desistir da luta. Onoda foi transformado em um instrumento de guerra, uma intenção estoica que compele Herzog. “‘Às vezes’, diz Onoda, ‘parece-me que há algo nessas armas que as tira do controle humano. Elas ganham vida própria, assim que são concebidas? E a Guerra não parece ter vida própria também? A Guerra sonha com a Guerra?’”.

Depois de perder seus homens para a rendição e os tiros, Onoda “anda alerta, vê tudo, ouve tudo. Está sempre preparado. Mas não consegue ser apenas selva, ser parte da natureza. Está à parte e é uma parte”. Ignorando jornais encontrados, folhetos caídos e gravações da voz de seu irmão via alto-falante, ele deixa a selva apenas em 1974, depois que Suzuki traz seu velho comandante, então aos 88 anos, para entregar ordens oficiais anunciando o fim da guerra e dispensando-o de seus deveres.

Em sua busca febril por verdades extáticas, Herzog abriu aos leitores um portal para a loucura humana, a autodisciplina e a dominação – certamente o trabalho de sua vida.

- - -

Kristen Millares Young é uma premiada jornalista, ensaísta e autora do romance Subduction. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU