Professor demitido na pandemia escreve romance que ecoa os dramas de 'Breaking Bad'

Simon Romero, The New York Times

AUSTIN, Texas – No início da pandemia, Gabino Iglesias morava com as contas apertadas no Texas havia mais de uma década. Aí, a escola pública de ensino médio onde ele lecionava deu uma notícia devastadora: ele estava sendo demitido.

Iglesias, romancista porto-riquenho, ficou sem salário nem seguro de saúde. Sem conseguir encontrar outro emprego no sombrio mercado de trabalho de 2020, ele apostou tudo em terminar o livro que começara a escrever nos intervalos do almoço.

Enquanto a covid-19 assolava lá fora, ele passou meses num ritmo febril escrevendo The Devil Takes You Home, um thriller noir assombroso que a Mulholland Books publicou. Ecoando o Livro de Jó, o livro segue um pai que perde o emprego e o seguro de saúde, a filha pequena para uma doença terrível e, finalmente, o casamento.

Sem saber o que fazer, Mario, o narrador, aceita a oferta de um amigo viciado em metanfetamina e embarca numa nova linha de trabalho como assassino do tráfico. Essa mudança gera uma odisseia que mistura noir e realismo mágico, meditações sobre religiosidade e crueldade humana, além de comentários sociais sobre armas, tráfico de drogas e racismo.

“Botei toda a minha raiva contra o sistema de saúde neste livro”, disse Iglesias, 40 anos, autor de Zero Saints e Coyote Songs, dois romances que foram aclamados pela crítica e recebidos com entusiasmo, embora por um número relativamente pequeno de leitores.

Em contraste, a chegada do novo livro de Iglesias, com elogios de mestres do noir, turnê em andamento e direitos para o cinema já reservados, está se transformando num momento de ruptura para um escritor que há muito trabalha para sobreviver.

Enquanto os cuidados de saúde dos Estados Unidos continuam a confundir e inflamar, Iglesias está explorando uma fonte de angústia familiar. O livro tem paralelos com Breaking Bad, a série sobre um professor do ensino médio com câncer que desce ao submundo da metanfetamina para garantir o futuro da família. Mas, ao contrário de Breaking Bad, que foi amplamente aclamado, mas enfrentou críticas sobre as maneiras pouco convincentes de retratar alguns personagens latinos, The Devil Takes You Home revela a diversidade étnica e linguística do oeste americano.

Alguns personagens falam apenas inglês, perplexos com o espanglês predominante em grande parte da fronteira. Outros preferem o espanhol das ruas de Ciudad Juárez. Mario, aflito pelo luto, alterna sem esforço entre inglês, espanglês, espanhol porto-riquenho e variedades de espanhol mexicano.

Embora as dicas contextuais de significado sejam amplas, a maior parte do diálogo não-inglês do livro não é traduzida, refletindo como milhões de pessoas realmente falam no Texas, seja no centro de El Paso ou nas áreas mais sombrias de Austin.

“Deixei claro que não era para usar itálico”, disse Iglesias durante uma entrevista realizada em espanglês num movimentado café em Austin, enfatizando sua sensação de alívio quando seu editor na Mulholland ficou do lado dele.

Tornar-se um escritor que navega por idiomas e culturas nem sempre esteve nos planos de Iglesias. Ele foi criado falando apenas espanhol em Porto Rico, a ilha caribenha que é território dos Estados Unidos (como muitos porto-riquenhos, Iglesias geralmente prefere a palavra “colônia”).

Ainda jovem leitor, ele foi atraído por autores como Stephen King e Edgar Allan Poe, parte do que ele chamou de uma “dieta de horror muito constante”. Ele disse que aprendeu inglês lendo H.P. Lovecraft, dicionário na mão, procurando as palavras que não conhecia.

Em Porto Rico, ele foi aceito num programa de biologia marinha na faculdade, depois mudou para obter um diploma de administração enquanto trabalhava na construção civil para pagar as contas. Percebendo que o mundo dos negócios não era para ele, Iglesias então “perdeu dois anos na faculdade de direito”, começou a se interessar pelo jornalismo e foi aceito num programa de pós-graduação em jornalismo na Universidade do Texas, em Austin.

Iglesias chegou ao Texas com US$ 236 no bolso e passou dois anos sem carro. Lutando para sobreviver com uma bolsa de cerca de US$ 930 por mês, ele lecionou reportagem de rádio para estudantes universitários, vendeu seguros de vida e ensinou inglês como segunda língua para imigrantes de língua espanhola.

Mesmo depois de obter o doutorado em jornalismo, Iglesias disse que ainda alimentava sonhos fora da academia. Mais de uma vez, disse ele, colegas sugeriram que seria uma boa decisão de marketing mudar seu nome para “algo com menos vogais”.

Depois vieram os muitos sacrifícios que os acadêmicos recém-formados fazem para garantir empregos permanentes. Ele viu seus contemporâneos se mudando de um campus universitário a outro, produzindo trabalhos ultraespecializados destinados a polir suas credenciais de professores.

“Eu não queria passar minha vida inteira escrevendo artigos para periódicos que ninguém lê”, disse ele. Então ele se concentrou na sua escrita enquanto também realizava vários trabalhos para pagar as contas, como produzir resenhas de livros, avaliar artigos e dar aulas de redação on-line.

Era o suficiente, disse ele, para manter um teto sobre a família, formada por seu filho de 9 anos, sua esposa e um pitbull resgatado. Eles ainda vivem em casas de baixa renda em Austin, mesmo agora que Iglesias está finalmente encontrando um reconhecimento mais amplo.

Os resultados de sua dedicação ao ofício não são para os fracos. Ele citou como influências alguns praticantes do noir dos Apalaches, como David Joy e S.A. Cosby, e disse que o objetivo de seu trabalho era “quebrar tudo”.

Algumas cenas de The Devil Takes You Home exploram explicitamente como o fervor religioso pode justificar praticamente qualquer curso de ação. Em outros trechos, ele explora a hipocrisia encharcada de sangue das políticas de segurança, que permitem que armas traficadas dos Estados Unidos alimentem o tráfico de drogas do México.

E também há as cenas assustadoras nos túneis de contrabando na fronteira e a sensação de surpresa diante de um traficante de drogas excepcionalmente brutal que fala com a eloquência de um teólogo. “Estar na presença de monstros é tranquilo, desde que você não pense muito sobre o que eles são capazes”, diz Mario. “O mais assustador é quando você percebe do que você mesmo é capaz”.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU