Série imagina um fim para romance inacabado de Jane Austen

Roslyn Sulcas, The New York Times

BRISTOL, INGLATERRA - Trezentas velas refletidas em paredes douradas lançam um brilho rico e nebuloso sobre os dançarinos, que gritam de emoção ao trocar de parceiro em uma rodada barulhenta. Ao lado, uma bela jovem tem olhos apenas para um homem alto e bonito. Mas antes que ele pudesse se aproximar dela, outro pretendente entrou e perguntou: “Posso ter o prazer?” Quando ela estendeu a mão, ele caminhou sob uma luz alta, arruinando a cena e fazendo o elenco cair no riso. “Não acho que Jane Austen tenha escrito assim”, disse um cinegrafista.

De fato, embora os bailes, os galanteios, o amor e os obstáculos pareçam familiares aos seguidores de Jane Austen em todo o mundo, não há muito dela em Sanditon, uma nova adaptação de Austen em oito episódios da PBS. A série, filmada em junho na Inglaterra, onde estreou em agosto, é baseada no trabalho final e inacabado de Austen, um livro relativamente desconhecido até mesmo para os fãs de seus seis romances completos – muitos deles filmados.

Austen escreveu apenas 11 capítulos de Sanditon e começou o 12.º quando, sofrendo de uma doença não especificada, parou de escrever em 18 de março de 1817. Quatro meses depois, morreu aos 41 anos, e foi apenas em 1925 que a história foi publicada em sua forma parcial. O romance (que Austen originalmente chamou de Os Irmãos) começa com um acidente de carruagem e o resgate providencial de seus passageiros – Sr. e Sra. Parker – pela gentil família Heywood. Tom Parker (Kris Marshall) revela-se um empresário, que tentará transformar a sonolenta cidade litorânea de Sanditon no mais novo resort da moda, apostando tudo o que tem na construção de um hotel, casas, lojas e salas de reunião para bailes, restaurantes e turistas. Quando os Parker estão bem o suficiente para voltar para casa, eles levam a filha mais velha de Heywood, Charlotte (Rose Williams), com eles.

Ao chegar, ela conhece os irmãos de Tom, o galante Sidney (Theo James) e o hipocondríaco Arthur (Turlough Convery), além de uma variedade de habitantes de Sanditon, incluindo a rica Lady Denham (Anne Reid) e seus familiares pobres. Ela também conhece a senhorita Lambe (Crystal Clarke), uma jovem herdeira das Índias Ocidentais cuja riqueza e origem racial provocaram repercussões na cidade provinciana branca.

E é até aí que a história vai. Vários romancistas, como Reginald Hill, tentaram continuações. Mas esta é a primeira tentativa de uma extensão cinematográfica do conto, idealizada pelo roteirista veterano Andrew Davies (Les Miserables, Guerra e Paz), que já havia adaptado quatro dos outros seis romances de Austen para a TV. “Não foi minha ideia, mas não consigo imaginar por que não pensei nisso, porque li e pensei como era interessante”, disse Davies em entrevista por telefone. “Foi a primeira vez que Austen montou um romance inteiro à beira-mar, e seus personagens, que normalmente são muito conservadores, vivem vidas bem estabelecidas, são um bando de pessoas tentando montar um resort à beira-mar, cheio de atrativos”.

Segundo Davies, Tom e Sydney Parker, “são um novo tipo de homem, bem-nascidos, mas dispostos a apostar tudo em um empreendimento comercial arriscado”. E com Miss Lambe, a única personagem negra importante de Jane Austen, “você pensa, o que ela vai fazer com isso?” O que Davies (junto com seus corroteiristas Justin Young e Andrea Gibb) fazem para dar a Georgiana Lambe uma história própria, com um amante proibido em Londres, Otis Molyneux (Jyuddah Jaymes), um jovem negro envolvido em ativismo político.

“Quando recebi o roteiro, minha expectativa inicial era que este era outro personagem negro estereotipado, um servo ou algo assim”, disse Clarke em uma entrevista por telefone. “O que recebi foi exatamente o oposto, um esforço real para interpretar o papel de alguém em uma situação muito difícil na época. Jane Austen estava claramente muito ciente do comércio de escravos, e o problema não é evitado no roteiro de Andrew. Racismo, preconceito, a sensação de alienação da era Georgiana na Grã-Bretanha – está tudo lá.”

Susanne Simpson, produtora executiva, disse que uma das atrações de Sanditon é o fato de ser “um tanto diferente” das adaptações de Austen que se fazia anteriormente. “É a história de homens que fizeram a própria fortuna, homens que ganharam dinheiro com o comércio das Índias Ocidentais, talvez indiretamente através da escravidão”, disse ela. “Acho que Austen estava realmente refletindo sobre sua época.”

Além do empreendedorismo, da escravidão e do racismo, aparentemente há muito mais nudez e sexo do que os puristas de Jane Austen podem considerar do feitio da autora. “Eu queria me divertir um pouco e não ser tão pudico quanto na adaptação de um romance completo”, disse Davies.

Em Sanditon, ele acrescenta uma nota de desejo incestuoso à relação entre os irmãos filhos de diferentes pais, Esther (Charlotte Spencer) e Edward Denham (Jack Fox), e mais do que uma sugestão da sobrevivente calculista e sexualmente sobrevivente de abuso, a submissa Clara Brereton (Lily Sacofsky), companheira de Lady Denham.

Davies também atualiza a saída de Colin Firth do lago, de camisa molhada, como Mr. Darcy em sua adaptação de 1995 de Orgulho e Preconceito. Em Sanditon, Sydney Parker é surpreendido por Charlotte ao aparecer, totalmente nu, vindo do mar. Quando mais tarde ele pede desculpas por causar qualquer embaraço, ela responde com severidade. “Por que eu deveria ter vergonha?”, Diz ela. “Eu estava com todas as minhas roupas.”

James (mais conhecido por seu papel como Tobias Eaton na trilogia de filmes Divergente) disse que cresceu assistindo à adaptação de Davies de Orgulho e Preconceito e se sentiu atraído pela ideia de interpretar o “anti-herói de Austen”.

“Gostei desse personagem antipático com o qual você acaba simpatizando e, com a televisão, pode deixar isso acontecer lentamente”, disse ele. “Eu também queria que Sydney fosse mais perigoso e volátil do que outros heróis de Austen. Ele é uma pessoa física, com o potencial de violência, que bebe, fuma e brinca, e não um tipo de drama de época.”

O fato de o dinheiro de uma mulher casada se tornar propriedade do marido gera duas vertentes narrativas separadas de Sanditon e, de forma controversa, determina um final que deixa bastante margem de manobra para uma segunda temporada. Digamos apenas que, embora a virada do enredo seja parecida com os escritos de Austen (dever contra desejo, obrigações versus impulso), é o tipo de reviravolta narrativa que mais comumente pode ocorrer no meio de um romance de Austen, e não no final.

“Os telespectadores de Sanditon saíram indignados”, disse uma manchete do Daily Mail depois que o episódio final foi ao ar na ITV britânica. (Não leia o artigo se quiser evitar spoilers.) “Não era uma reação exatamente inesperada para uma série como essa”, disse Davies. “Estamos muito entusiasmados com nossos personagens principais e queríamos dar-lhes maior participação. Mas sim, houve raiva e frustração no Twitter.” / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO