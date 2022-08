Shirley Jackson volta com um romance inspirado no clássico 'Assombração da Casa da Colina'

A família da escritora Shirley Jackson (1916-1965) finalmente autorizou um romance inspirado em seu clássico A Assombração da Casa da Colina (publicado no Brasil pela Alfaguara).

Escrito por Elizabeth Hand, Haunting on the Hill, como deve se chamar a obra, está programada para sair no outono de 2023 nos EUA. É a primeira vez que o espólio de Jackson aprova uma narrativa original baseada sobre a obra da autora.

Leia Também Arquitetura é elemento do terror na literatura de Shirley Jackson

“Em conversas com Elizabeth, ficamos convencidos de que ela continuará o trabalho de nossa mãe em um estilo e forma compatível com o de Shirley Jackson”, contou o herdeiro, Laurence Jackson Hyman, através de um comunicado divulgado na quinta-feira.

A editora de Hand, Mulholland Books, faz uma aposta alta no trabalho. “Acreditamos que esta primeira colaboração com Liz Hand vai expandir o legado de Shirley Jackson e ajudar a continuar sua presença literária e no século 21.''

A literatura de Jackson ressurgiu na última década. Morta aos 48 anos, a autora hoje é amplamente elogiada como uma mestre dos gêneros de suspense e horror. Muitos de seus livros foram reeditados, incluindo alguns volumes encadernados pela Biblioteca da América. Sua família supervisionou o lançamento póstumo de histórias e cartas inéditas.

Em 2007, com aprovação dos herdeiros, foi criado o Prêmio Shirley Jackson por "realização notável na literatura de horror, o fantástico, sombrio e suspense psicológico.''

O primeiro livro vencedor de melhor romance foi Generation Loss, de Hand, que, desde então, recebeu mais dois prêmios Jackson, juntamente com quatro World Fantasy Awards e dois Nebulas.

A Assombração da Casa da Colina, publicado em 1959 e posteriormente adaptado para o cinema, teatro e Netflix, é um romance de terror gótico ambientado em uma mansão remota visitada por quatro personagens, incluindo um explorador do sobrenatural. De acordo com Mulholland, o livro de Hand será centrado em uma trupe de teatro que usa Hill House para ensaiar uma peça do século 17, A Bruxa de Edmonton.

”Comecei a ler o trabalho de Shirley Jackson quando tinha 9 anos e nunca mais parei”, disse Hand, 65, por comunicado. A autora reconhece o legado de Jackson, e afirma: “Estou emocionada e honrada por ter esta oportunidade de revisitar a Hill House, e espero que outros que amam o trabalho de Jackson, tanto quanto eu, me acompanhem nessa jornada.''