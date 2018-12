Vencedor do Goncourt, Nicolas Mathieu desvenda 'coletes amarelos'

Alex Marshall, The New York Times

Nicolas Mathieu ganhou o maior prêmio literário da França, o Prêmio Goncourt, por Leurs Enfants Après Eux, um retrato de adolescentes que cresceram em uma região esquecida e sem esperança da França nos anos 90. O romance surpreendeu ao ser anunciado como vencedor, mas já foi comprado pela Other Press para publicação nos Estados Unidos no final de 2019 com o título “Seus Filhos Depois Deles”.

"Nicolas entende os destituídos, a classe trabalhadora, de uma maneira que a maioria dos escritores não faz", disse Judith Gurewich, editora da Other Press, em uma entrevista por telefone. O livro teria ressonância com os leitores não-franceses, disse ela, porque cada país tem áreas deixadas para trás pela desindustrialização, onde as pessoas estão com raiva.

"É também uma das obras mais poderosas que li em anos", acrescentou Gurewich.

O vencedor - escolhido por 10 membros da Academia Goncourt, uma sociedade literária francesa - recebe um prêmio simbólico de 10 euros, ou cerca de US $ 11, mas o prêmio geralmente resulta em um enorme aumento nas vendas. O prêmio foi concedido desde 1903 no restaurante Drouant, em Paris, com os vencedores anteriores, incluindo Marcel Proust, Michel Houellebecq e, em 2017, Éric Vuillard. Mathieu ganhou o prêmio por uma votação de 6 a 4.

"É um momento de vertigem", disse Mathieu, de 40 anos, em entrevista por telefone. “A escrita é uma atividade solitária e, de repente, estou no centro das atenções.”

"É muito perturbador, mas é bom para o livro", acrescentou. "Estou feliz que encontre seu público".

“Their Children After Them”, o segundo romance de Mathieu, é focado em um grupo de adolescentes que vivem em um vale no leste da França que já viu dias melhores. Os altos-fornos locais acabam de fechar; os adolescentes agora atiram pedras nos prédios vazios, em vez de esperar que trabalhem lá dentro.

O romance acompanha os adolescentes em quatro verões, com os seus altos - como um primeiro amor - e seus muitos contratempos, enquanto eles tentam escapar da área.

O livro de Mathieu foi aclamado na França por esclarecer uma parte esquecida do país. "Ao se concentrar nas margens da sociedade, Nicolas Mathieu vê o que os pensadores da literatura reconfortante não percebem", disse o diário francês Le Figaro.

"Eu queria dizer o que é crescer em um mundo que está acabado, com uma herança que você não quer, em um lugar onde você está muito longe da cidade grande", disse Mathieu. "Eu queria falar por essas pessoas, não para julgar, mas para entender." Mathieu não é o único autor francês que recebeu aclamação nacional e atenção internacional por escrever sobre a juventude da classe trabalhadora.

Escritores como Didier Eribon e Édouard Louis também foram elogiados por seu trabalho. Louis, que passou a ter sucesso global, chamou a atenção para “The End of Eddy”, sobre crescer gay em uma região pós-industrial do norte da França. É um livro cheio de violência e desespero. Mathieu cresceu em uma pequena cidade no leste da França. Ele também testemunhou os impactos da desindustrialização.

O romance não é baseado em sua própria infância, ele disse: "Mas eu conheço esse lugar". Ele foi influenciado por autores americanos como John Steinbeck e Larry Brown, acrescentou, e esperava que isso fosse óbvio para qualquer leitor. "Seus Filhos Depois Deles" não está tentando fornecer uma solução para os problemas da região, acrescentou Mathieu. “Não é pessimista ou otimista. Eu acho que é realista ”, disse ele. "Minha parte é escrever com precisão sobre este mundo e as pessoas que crescem naquele lugar", acrescentou. "Eles têm muitos problemas, mas têm um pouco de liberdade e podem continuar tentando ter sucesso." / Tradução de Claudia Bozzo