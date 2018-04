Gravação da turnê final de Miles Davis e John Coltrane é lançada

Somos capazes de empilhar rapidamente as obras-primas de gênios como o trompetista Miles Davis (1926-1991) ou o saxofonista John Coltrane (1926-1967): Birth of Cool, Kind of Blue, Bitches Brew para Davis, ou My Favorite Things, Afro-Blue Impressions e A Love Supreme para Coltrane. Mas nos esquecemos daqueles momentos de transição, em que o novo se forja num dos músicos, mesmo interagindo com os demais, ainda viajando na zona de conforto. São, embora desequilibrados, instantes mágicos, de fricção. Não são produtos acabados e prontos para consumo como “obras-primas”. Em vez disso, registram as faíscas da invenção querendo se sobrepor ao piloto automático.

No caso, um piloto automático que no ano anterior fizera a revolução modal no jazz moderno (em vez de improvisarem sobre a progressão harmônica do tema, os músicos passaram a criar sobre diferentes escalas, ou modos). Uma portentosa revolução estética. A turnê europeia mostraria ao vivo este novo jazz ao Velho Continente. Mas Coltrane já gestava outra revolução. No meio tempo entre a gravação de Kind of Blue e a turnê de 1960, assistiu aos shows do quarteto do saxofonista Ornette Coleman, que já praticava o free jazz, ou seja, a improvisação coletiva sem nenhum pressuposto harmônico, rítmico ou melódico. Improviso total. Coltrane chegou a levar Miles para assistir Ornette. O trompetista saiu dizendo que “estes caras estão bagunçados por dentro pra fazer este tipo de coisa”. Coltrane, de seu lado, teve até aulas informais com Ornette.

Pela primeira vez, podemos ouvir com qualidade técnica decente esses momentos da carreira daqueles dois gigantes. Desde a morte de Davis, a Columbia Legacy/Sony, tem fatiado os registros de shows do trompetista na série Bootlegs.

O sexto volume, Miles & Coltrane – The Final Tour, acaba de ser lançado e está disponível nas versões física e digital. É precioso porque retrata a “decolagem” de Coltrane enquanto seus quatro parceiros permanecem na pista da zona de conforto que o sucesso planetário de Kind of Blue lhes proporcionara. Os quatro CDs trazem os derradeiros cinco shows do lendário quinteto original entre 21 e 24 de março de 1960, na Europa: ao trompete, Davis; ao sax-tenor, Coltrane; ao piano, Wynton Kelly (pena que o pianista não tenha sido Bill Evans, o real arquiteto de Kind of Blue); Paul Chambers ao contrabaixo; e Jimmy Cobb à bateria.

Foram dois shows no Olympia de Paris; um em Copenhague; e dois em Estocolmo. O repertório parte de duas gemas do Kind of Blue (So What, presente em quatro shows, e All Blues, só em um) e na sequência explora velhos conhecidos, como On Green Dolphin Street, Walkin’, Bye Bye Blackbird, ‘Round Midnight de Monk e Oleo, de Sonny Rollins.

Duas faixas são particularmente interessantes, porque traduzem bem o desconforto de Miles. Ele chegou a reclamar que o saxofonista fazia solos longos demais. Mas o que o incomodava de verdade era o contraste cada vez mais flagrante entre eles. Seu trompete é apolíneo, sem vibrato, sutilíssimo em sua exploração de timbres. Características que o mundo já conhecia há pelo menos uma década.

Mas o dionisíaco sax de Coltrane promove uma “ocupação” muito mais extensa das performances (em Walkin’, no primeiro show em Estocolmo, por exemplo, Miles improvisa por pouco mais de três minutos, mas o solo de Coltrane chega a seis). Isso não geraria maior desconforto. O problema é que seus solos começam sempre bem comportados; aos poucos, crescem até explodir em tercinas delirantes, cascatas de notas e multifônicos (técnica de tocar duas ou três notas simultâneas em instrumentos melódicos como o saxofone). Tamanho paroxismo parece um corpo estranho nas performances desta Final Tour.

Outro exemplo matador é All of You, que abre o primeiro show parisiense. No total são 17 minutos. Mas dos 4’ aos 9’30’’, Coltrane destoa tanto que o público começa a apupá-lo. Ele vai tão longe que a certa altura entoa fragmentos do tema para os parceiros se localizarem em seu frenesi praticamente free. O solo inicial de Miles, assim como o de Chambers e Cobb, são intensamente aplaudidos. Claro, não fizeram nada diferente do que estava no bolachão. Afinal, o público não gosta de sair de sua zona de conforto.

Para nós, que ouvimos estes momentos tão especiais do jazz pelo retrovisor, é fácil valorizar Coltrane e arranhar, um pouquinho que seja, a imagem de Davis. Seria um erro. Davis continuou revolucionando o jazz nos anos seguintes, numa parceria genial com o arranjador Gil Evans em peças orquestrais com seu trompete olímpico reinando em Sketches of Spain e Porgy and Bess, entre outras gravações antológicas. E também eletrificou-se quase na virada dos anos 1970 com obras-primas ariscas como Bitches Brew e In a Silent Way. De seu lado, Coltrane encontrou-se com seu quarteto onde brilharam dois parceiros incendiários: o caudaloso pianista McCoy Tynes e o explosivo baterista Elvin Jones, além do ótimo Jimmy Garrison ao contrabaixo. Juntos, chegaram às duas vertentes que o saxofonista já prenunciava na Final Tour: de um lado, A Love Supreme, obra-prima de 1964, tão importante quanto o Kind of Blue de cinco anos antes; de outro, o engajamento na luta contra a discriminação racial em músicas como Alabama e o abraço definitivo no free informal e nas raízes africanas em Afro-Blue Impressions. Mas estas já são outras histórias. Fiquemos com a aula magna de Davis e Coltrane, em que o primeiro, mesmo a contragosto, teve a rara generosidade de dar espaço para o segundo afirmar-se.

*João Marcos Coelho é jornalista, crítico musical e autor do livro 'Pensando as Músicas no Século XXI' (Perspectiva)